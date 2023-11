El Museu d'Història de Tarragona presenta «Tarragona amb ulls d'una dona, la Comptessa Agnès»

L'activitat es fa els diumenges de novembre (5, 12, 19 i 26) i desembre (3, 10 i 17) a les 11h a la Torre del Pretori

Actualitzada 02/11/2023 a les 11:35

El cicle 'Tarragona amb ulls de' el protagonitza enguany una dona, la Comtessa Agnès, que va viure a la ciutat en època medieval. Concretament al segle XII Agnès va ser la dona de Robert d'Aguiló, un normand guerrer, que va ser cridat per dur a terme l'ambiciós projecte de repoblació d'una Tarragona empobrida i buidada, que li va encomanar el Bisbe Oleguer.La Comtessa serà al Pretori per explicar com va viure ella aquell moment tan rellevant per la ciutat a través d'una narració de poder, ambició i devoció. A càrrec de l'actriu Encarna Laínez Robert, es coneixerà una petita part de la història femenina del segle XII.Aquesta activitat del Museu d'Història de Tarragona, que va iniciar l'any 2021 amb Antoni de Martí i ha continuat amb diversos protagonistes, té la voluntat de donar a conèixer personatges rellevants de la ciutat de manera pedagògica i alhora propera a l'espectador, amb el pretext d'explicar alhora un moment rellevant de la història de la ciutat.L'activitat es fa els diumenges de novembre (5, 12, 19 i 26) i desembre (3, 10 i 17) a les 11h a la Torre del Pretori. Tenen una durada d'una hora i l'entrada té un cost de 5€, que es pot adquirir a entrades.tarragona.cat