Diverses personalitats tarragonines versionen el «Mamma Mia» d'ABBA per promocionar l'espectacle musical solidari Mamapop

Actualitzada 02/11/2023 a les 10:12

Aquest matí Ruben Viñuales, l'alcalde de Tarragona, ha sorprès a tots els veïns de la capital catalana amb la seva participació en una versió de la popular cançó d'ABBA, «Mamma Mia». El batlle, juntament amb altres personalitats destacades com la regidora Sandra Ramos, l'humorista Toni Albà, els futbolistes del Nàstic Robert Simón i Nacho González, la cantant Mariona Escoda, el bateria dels pets, Jon Reig, el còmic Oriol Grau, el mag Jordi Caps, l'actor Josep Ferré, l'actriu Agnès Busquets, la cantant Elisabeth Borne, l'atleta olímpica Natalia Rodríguez, el cantant Ángel Ódena, la ballarina Arantxa Sagardoy i membres de l'Institut d'Investigació Sanitaria Pere Virgili IISPV, del Port de Tarragona, Madonna Moda de Tarragona, Sastrería Pizarro i de l'Associació Dones del Mar de Tarragona, han versionat la popular cançó de la banda sueca per promocionar el Mamapop, un espectacle musical solidari que arribarà a Tarragona el pròxim 2 de desembre.El 8è Mamapop solidari, que reunirà a nou cantants solistes i a una quarantena de músics i ballarins en escena, estrenarà la seva edició dedicada als grans musicals de la història al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Tots els beneficis aconseguits a través del concert solidari es destinaran a la investigació pel càncer de mama a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Les entrades estan ja a la venda al web www.mamapop.cat. Mamapop és un espectacle musical que té per objectiu aconseguir finançament per a la recerca científica sobre el càncer de mama. Després de set exitoses edicions a Lleida i tres més a Andorra, Mamapop s'estrena a Tarragona per primera vegada coincidint amb la 8a edició del concert. Gràcies a un conveni amb l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, els beneficis derivats del concert es destinaran íntegrament a l'Institut per a la investigació en càncer de mama.Enguany l'espectacle està dedicat als musicals i farà un recorregut pels temes més coneguts de musicals de diferents estils com Mamma Mia!, Grease, Sonrisas y Lágrimas, Singing in the rain, La Sirenita, Mecano, Cats, Queen, Fama, Flash Dace, Footloose, així com èxits de Frank Sinatra, Tina Turner, Bonnie Taylor o Michael Jackson. El Mamapop Musicals reunirà a nou cantants solistes i posarà en escena a una quarantena de músics fusionant la base pop-rock de la MamaBanda amb les cordes (violins i violoncels) de la Jove Orquestra de Ponent. Entre Paula Costes, Nerea García, Laura Roure, Anna Simon, Xènia Pérez, David Honrrubia, Toni Gilabert, Nomís Lenam, i la jove promesa balaguerina Maria Fernández. Irene Olivé, que durant quinze anys ha acompanyat als cors a Paloma San Basilio arreu del món, serà la directora de veus i coach.El promotor i director artístic de Mamapop, Manel Simon, ha explicat aquest any serà una edició inèdita i un nou repte musical: «Volem sorprendre i per això afrontem un gran repte amb aquesta producció inèdita i multi-estils. Es tracta d'una producció de màxima qualitat a la que posarem tota la nostra experiència dels darrers anys per oferir un gran espectacle per lluitar per la mama».La iniciativa ha comptat des del primer moment amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha manifestat que «estem molt contents d'acollir i poder col·laborar en aquest gran concert solidari que arriba per primera vegada a Tarragona».«Animem a la ciutadania a participar en aquest gran espectacle i lluitar, tots i totes, perquè algun dia la paraula càncer només sigui un malson. Gràcies Mamapop per la vostra feina incansable per ajudar a la investigació d'aquesta malaltia», ha afegit Viñuales.Per la seva banda, el director de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, el Dr. Joan Vendrell ha remarcat que «agraïm el suport de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquestes, que ens permeten seguir avançant en la recerca de les malalties amb una elevada prevalença i un gran impacte social, com el càncer de mama».