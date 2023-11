Desallotgen les setze famílies del 'rancho grande' de Tarragona per problemes estructurals a l'edifici

L'Ajuntament de Tarragona ha ofert una solució temporal d'urgència als afectats

Actualitzada 02/11/2023 a les 15:53

L'Ajuntament de Tarragona ha desallotjat les setze famílies de l'edifici conegut com a 'rancho grande', al barri del Serrallo, per «motius de seguretat», ha informat el consistori. L'actuació arriba després que el consistori declarés inhabitable l'immoble el passat 17 d'octubre a partir d'un informe tècnic que alertava de deficiències greus en l'estructura «que amenaçaven la seguretat de les persones».Als afectats, des de serveis socials els han ofert una alternativa en un allotjament temporal d'urgència per uns dies en un recurs hoteler de la ciutat. Dues de les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat s'acolliran a un contracte de lloguer assequible amb els recursos del Servei Municipal de l'Habitatge.