Demanen 11 anys de presó per a cadascun dels tres directius d'IQOXE en el moment de l'explosió

El ministeri públic considera que la química incomplia les mesures de seguretat i els drets dels treballadors

Actualitzada 02/11/2023 a les 18:11

Fiscalia de Tarragona demana onze anys de presó per cadascun dels tres exdirectius d'IQOXE per les conseqüències de l'explosió d'un reactor el 14 de gener del 2020, que va causar la mort de dos treballadors i un veí del barri de Torreforta.La petició de pena més elevada són sis anys de presó per un delicte d'homicidi imprudent, a més de tres anys per un delicte de funcionament habitual de l'empresa en condicions inadequades de seguretat i dos anys més per un delicte contra els drets dels treballadors.A l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés l'ACN, el ministeri fiscal també sol·licita per l'empresa, com a persona jurídica, 900.000 euros de multa per estralls i condicions inadequades de seguretat, i quatre anys d'intervenció judicial.