Tarragona i l'Ebre, en alerta taronja per ratxes de vent que poden superar els 70 km/h

Aquest dijous s'espera un episodi de forts vents, xàfecs que podran anar acompanyats de tempesta i temporal marítim a la costa

Actualitzada 01/11/2023 a les 12:45

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ventcat per previsió de fort vent a tot Catalunya a partir de la tarda d'aquest dimecres i durant tot el dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) aquest dijous el vent podrà superar els 70 quilòmetres per hora a Tarragona i a les a Terres de l'Ebre, tot i que l'episodi es generalitzarà a tot Catalunya.De fet, les ratxes de vent podran arribar als 72 quilòmetres per hora. Protecció Civil també ha informat que el vent arribarà al nord-est de Catalunya al matí i a la meitat sud a la tarda. A més, també es produiran xàfecs que podran anar acompanyats de tempesta i temporal marítim a la costa. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha recordat que cal extremar les precaucions en la conducció i en totes les activitats que facin a l'aire lliure.