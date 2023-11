Mor Sergi Xirinacs, dramaturg i regidor de Cultura del primer ajuntament democràtic de Tarragona

Xirinacs va ser destacat a la ciutat per la seva vinculació directa amb la cultura i amb el teatre tarragoní

El tarragoní Sergi Xirinacs va morir ahir a 74 anys. Nascut a Tarragona el 1949, Xirinacs va ser destacat a la ciutat per la seva vinculació directa amb la cultura, tant per la seva implicació amb el teatre tarragoní, com per ser regidor de Cultura del primer ajuntament democràtic de Tarragona. Dramaturg, actor, escriptor, logopeda, psicòleg, pedagog i dinamitzador cultural, en la seva joventut, Xirinacs es va iniciar en el món del teatre amb el grup Golem. Posteriorment, va dirigir el Teatre El Magatzem, la productora Totcomedia i el col·lectiu TeclaSmit Teatre. Enguany, en el discurs del pregó de Santa Tecla, l'actor Oriol Grau, va posar en valor aquelles persones que van recuperar els elements de la cultura popular tarragonina fent una menció especial a Xirinacs, qui també va ser impulsor de l'Escola Municipal d'Art Dramàtic Josep Ixart, on Grau es va formar com a actor.Les xarxes socials s'han omplert de missatges cap a Xirinacs com el de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales: «Tarragona et plora, Sergi Xirinacs. Gràcies per vetllar per la cultura i defensar la democràcia» i el de la regidora de Cultura, Sandra Ramos: «La cultura de Tarragona es queda una mica orfe amb la marxa d'en Sergi Xirinacs. Una forta abraçada a la seva família i éssers estimats. Que la terra li sigui lleu».