La setena edició de l'Embutada arriba a Tarragona aquest cap de setmana

Es podrà gaudir del vi novell de 34 cellers i de la gastronomia de 7 establiments acompanyat amb música, diferents tallers i zones de tastos

Actualitzada 31/10/2023 a les 12:21

La consellera de Cultura, Sandra Ramos i Berna Ríos, president de l'Associació Santa Teca, han presentat aquest matí l'Embutada 2023. Aquesta iniciativa, que té la voluntat de recordar l'època en que acabava la fermentació del vi i la gent s'apropava als cellers a provar el primer vi de la temporada, el vi novell, arriba enguany a la setena edició.Així doncs, aquest divendres 3 de novembre engega la programació, amb una xerrada sobre el vi a la seu del Col·legi d'Arquitectes i omplint d'activitats els carrers de la Part Alta, el dissabte i diumenge. Es podrà gaudir del vi novell de 34 cellers i de la gastronomia de 7 establiments que participen també enguany, tot acompanyat amb música, diferents tallers, zones de tastos i moltes d'altres propostes interessants.La consellera de Cultura ha destacat a la presentació que s'ha celebrat aquest matí que «des de l'Ajuntament ens agrada molt formar part d'aquesta iniciativa de la que podem dir que ja està plenament consolidada al calendari cultural i gastronòmic que duem a terme durant tot l'any a la ciutat». Ramos també ha apuntat la idea encertada «d'apostar per propostes que uneixen cultura i gastronomia, però que alhora també recuperen la nostra història i la nostra tradició».En aquest sentit Berna Ríos ha reiterat en la necessitat de «mantenir la memòria ben viva i donar a conèixer la tradició vitivinícola tan particular del nostre entorn més proper» com és, l'ús de l'embut; i així mateix ha destacat que «l'Embutada és una iniciativa històrica i cultural, que es vol allunyar d'una festa i que ofereix l'oportunitat única de tastar el vi novell de cellers reconeguts.»Els setEl Cortijo, La Clotxa, El Cup Vell, Lola Bistro, Restaurant Cúmul i Forn Pastisseria Jordi Andreu, que oferiran productes gastronòmics del territori.I els 34que presentaran el primer vi de l'any i el serviran directament de la bota, la damajoana o l'ampolla, són: Carlania, Oidà Celler, Celler 9+, Un sol cel, Celler Bàrbara Forés, Escabeces, Celler Comalats, Dasca Vives, Vidbertus, Vega Aixalà, Tanca els ulls, David Baixas, Tuets, Ficària vins, Celler Sanromà, Mas Sabatera, Enovitis, Succés Vinícola, Celler Josep Foraster, Constel·lats, Celler de l'Apotecari, Niu celler, Nini, Terra del Cister, Solà d'Ares, La Despeinada, Mas del Botó, Anna Serra, Camí de Sirga, Solà Classic, Mydolia.