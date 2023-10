L'EMT allarga la prohibició dels patinets elèctrics als busos fins al 31 de desembre

L'ATM del Camp de Tarragona ha recomanat que es prorrogui la restricció de manera indefinida

Actualitzada 30/10/2023 a les 21:07

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha decidit prorrogar la restricció d'accés dels patinets elèctrics als autobusos fins al 31 de desembre. Ho ha fet al mateix temps que l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona ha recomanat allargar, de manera indefinida, la prohibició de pujar vehicles de mobilitat personal (VMP) al transport públic.D'aquesta manera, es vol seguir les passes de l'ATM de Barcelona, que fa unes setmanes va prendre la decisió d'allargar aquesta restricció fins que hi hagi una normativa que reguli l'accés d'aquests patinets elèctrics al transport públic. L'ATM va crear un grup de treball per plantejar diferents mesures per reduir els riscos derivats de l'accés dels patinets elèctrics i valorar si el nivell de risc és tolerable en termes de seguretat per als usuaris.S'ha conclòs, però, que, ara per ara, no es donen les garanties de seguretat mínimes. Per tal de continuar buscant una solució que permeti una multimodalitat amb aquests vehicles i el seu accés al transport públic en condicions de seguretat, el grup de treball es mantindrà operatiu.