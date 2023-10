El festival de jocs arribarà a Tarragona el cap de setmana de l'11 i 12 de novembre

L'entrada al festival és lliure i gratuïta, però hi ha algunes activitats puntuals que sí que requereixen inscripció prèvia

Actualitzada 31/10/2023 a les 15:46

El cap de setmana de l'11 i 12 de novembre, l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) col·laborarà amb la segona edició del Tarragona Juga, el festival de jocs de taula de la ciutat organitzat per l'associació Tarragona Juga. El festival, que té l'objectiu de reivindicar el joc de taula com a oportunitat educativa i com a activitat social i cultural per a totes les edats, oferirà un ampli ventall de formes de jugar tant a la seu de l'IMET com al Parc de la Ciutat.«Des de l'IMET sempre col·laborarem en tots aquells projectes que contribueixin positivament a l'educació d'infants i joves. El festival Tarragona Juga és un projecte que suma i representa una gran oportunitat per apropar els jocs de taula a tota la ciutadania», ha manifestat el conseller d'Educació, Berni Álvarez, en el transcurs de la presentació d'aquesta proposta. «Els jocs de taula combinen a la perfecció la diversió i l'aprenentatge», ha destacat el conseller, qui ha apuntat que, a més a més, «els jocs de taula són una molt bona alternativa a les pantalles». «Hem de treballar per un desenvolupament infantil allunyat de les pantalles», ha subratllat Álvarez, que ha agraït a l'associació Tarragona Juga i a la resta d'entitats la seva tasca per fer possible aquesta segona edició del festival.«Qualsevol persona pot venir a jugar i a passar una estona divertida», ha manifestat per la seva banda la presidenta de l'associació Tarragona Juga, Ana Echevarría, qui ha agraït la implicació de les nombroses entitats que participen en aquest festival i ha destacat que, gràcies a la implicació dels centres educatius, hi haurà alumnat que farà d'explicador de jocs de taula. «El festival Tarragona Juga posa el joc i el fet de jugar al centre, com a eina educativa i de diversió», ha subratllat finalment el membre de l'associació Tarragona Juga, Jan Gonzalo.El festival serà una mostra de jocs de taula dinamitzada per les diferents associacions participants i tindrà lloc el dissabte 11 de novembre de 10 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h; i diumenge 12 de novembre de 10 h a 14 h. Un dia abans, divendres dia 10 a les 19 h, es presentarà el llibre Un món de Jocs. Una història dels jocs de taula: del joc reial d'Ur al Monopoly, d'Oriol Comas i Coma, un dels majors experts i divulgadors dels jocs de taula a Europa i exdirector del Festival DAU de Barcelona. La presentació obrirà aquest festival a la sala d'actes de l'IMET.Les activitats del cap de setmana, tant per a infants (a partir de vuit anys) com per a adults, tindran lloc a la seu de l'IMET. També hi haurà espais, adreçats al públic infantil, de jocs tradicionals i de joc lliure al Parc de la Ciutat a càrrec de La Guingueta i de les ludoteques de la Xarxa municipal de Centres Cívics. Entre les activitats destaquen els jocs infantils i familiars, partides de rol, sorteigs, torneigs, demostracions de novetats i presentació de prototips de jocs a càrrec dels seus propis creadors. L'entrada al festival és lliure i gratuïta, però hi ha algunes activitats puntuals que sí que requereixen inscripció prèvia per qüestions d'aforament. La inscripció a aquestes activitats es pot fer a través del web del festival: https://tgnjuga.cat/