Aquest dijous el Teatre Tarragona acull la Jornada 'La perspectiva de gènere en la cultura'

La jornada tindrà com a ponents convidades Anna Cabó, Maria Àngels Cabré, Eina Norandi i Patrícia Soley-Beltran

Actualitzada 31/10/2023 a les 11:57

El Teatre Tarragona acull aquest dijous 2 de novembre a les 18h, una jornada anomenada «La perspectiva de gènere en la cultura» que pretén reflexionar i donar a conèixer exemples de dones referents en aquest sector, al mateix temps que per recollir propostes per la ciutat. La jornada estarà moderada per la periodista de Tarragona Ràdio, Laura Casas i tindrà com a ponents convidades Anna Cabó, Maria Àngels Cabré, Eina Norandi i Patrícia Soley-Beltran.D'una banda, es sentirà el testimoni d'Anna Cabó, que és la fundadora d'una petita empresa de Barcelona que des de 2015 treballa en la coordinació de projectes en matèria de polítiques d'igualtat de gènere i diversitat, atenent a les necessitats de cada cas, com la comunicació no sexista o protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament. També parlarà Maria Àngels Cabré, membre de l'Observatori Cultural de Gènere que des del 2013 vetlla per la paritat en el món cultural i vol ser un fòrum de reflexió, debat i acció al voltant de les dones que treballen en els diversos àmbits de la cultura a Catalunya.Les altres dues ponents son d'una banda Elina Norandi, doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i Màster en Estudis de la Dona a Douda, Centre d'Investigació de Dones (UB) i alhora professora a la Llotja i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre perspectiva de gènere, entre d'altres. I d'altra banda, Patrícia Soley-Beltran, Doctora en Sociologia del gènere per la Universitat d'Edimburg, consultora independent de gènere i autora, entre d'altres de la publicació Compta amb nosaltres! Bones pràctiques per a una programació cultural paritària per l'Ajuntament de Barcelona.Hi haurà disponibilitat de servei de canguratge municipal i presència d'una intèrpret de llenguatge de signes.