Allau de cancel·lacions de viatges programats a Israel i als països veïns

Les agències afirmen que la «por» per la guerra ha provocat que molts usuaris hagin anul·lat els seus vols a Egipte o Jordània

Actualitzada 30/10/2023 a les 20:58

La guerra d'Israel ha provocat una allau de cancel·lacions de vols amb destinació als països fronterers. Un gran nombre de persones que tenien la intenció de viatjar cap a l'Orient Mitjà han acabat fent marxa enrere pel risc d'escalada bèl·lica a Gaza. «La setmana posterior a la declaració de guerra, vam patir un seguit d'anul·lacions de viatges cap a Israel, però també cap a altres països del voltant com Egipte o Jordània», assegura Yolanda Vilaplana, de Viatges Berga. Fins i tot, hi ha hagut clients que han cancel·lat els seus vols a Turquia. «Els proveïdors asseguren que en els territoris de l'entorn no hi ha perill, però la gent escolta i veu notícies sobre la guerra i es genera pànic», explica.També ho corrobora Carol Rodríguez, de l'agència Via Augusta Viatges, qui apunta que els corresponsals que es troben en aquests països afirmen que continua tot amb normalitat. «Es pot viatjar a Egipte i Jordània, però una altra cosa és que no hi vulguin anar per la situació de guerra que hi ha a prop», apunta Rodríguez, qui reconeix que la «por» és el principal motiu de l'allau de cancel·lacions, que va començar «uns 15 dies després de l'inici del conflicte». A Via Augusta Viatges, les anul·lacions han vingut per part de famílies i de parelles que marxaven de viatge de noces a destins pròxims a la zona del conflicte.Tot i que hi ha molts usuaris que han decidit quedar-se a casa o canviar de destí, n'hi ha d'altres que han mantingut la seva escapada als països veïns d'Israel. «Hi ha gent que no l'anul·la perquè no vol pagar les despeses de cancel·lació», apunta Rodríguez, qui assegura que els viatgers hi van perquè són conscients que «no hi ha guerra en aquells territoris, només manifestacions com aquí o a París» i creuen que la seva vida no corre perill. Tot i això, és evident que el xoc entre Israel i Hamás pot elevar la tensió en els països fronterers.En el cas de l'agència Viatges Mestres de Tarragona, Dolors Cunillera explica que «poques persones han anul·lat el seu viatge a Egipte o Jordània perquè cap assegurança ho cobreix i has de pagar les despeses de cancel·lació». La devolució dels diners en cas de cancel·lació depèn de quin era el destí. En cas que el viatge fos a Israel o Palestina, on hi ha una recomanació de no viatjar per l'estat de guerra, es fa un reemborsament complet. En canvi, si la destinació era algun país veí, com Egipte, on l'operativa continua amb normalitat, «s'apliquen les clàusules de cancel·lació».Cunillera explica que els viatges a Egipte són els seus «productes estrella», però, ara, l'activitat s'ha frenat per la «por». «Notem que hi ha aquest neguit vers els països àrabs», apunta. Des de Via Augusta Viatges, però, reconeixen que «no s'han frenat els viatges als països àrabs com el Marroc o l'Iran, només als països fronterers d'Israel». A l'empresa Travel Far Away, també ha tingut repercussió la guerra de Gaza. L'agent de viatges Melissa Clavijo indica que tot i que no tenien cap viatge programat a la zona d'Orient Mitjà perquè es dediquen a altre tipus de viatges, «hem notat que s'ha perdut l'interès per aquests llocs». «Abans venia gent a preguntar per Egipte o Jordània i, durant aquest mes, no ha vingut ningú a demanar informació», explica Clavijo, qui creu que aquesta tendència continuarà els pròxims mesos.