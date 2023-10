160 alumnes de Tarragona participen a l'activitat 'Tast de jocs' del barri de la Granja

Els alumnes, de quatre escoles de Ponent, van poder jugar a més de 30 jocs de taula diferents amb diferents temàtiques i mecàniques

Actualitzada 31/10/2023 a les 17:21

Ahir, 25 d'octubre es va celebrar al barri de la Granja l'activitat 'Tast de jocs'. L'activitat la va organitzar la ludoteca de l'institut Torreforta 'LUDOFORTA' i el Pla educatiu d'entorn de Tarragona. 'TAST DE JOCS' va tenir com a objectiu donar visibilitat a accions educatives en espais públics dels entorns escolars i potenciar els jocs de taula com a eina de desenvolupament i aprenentatge i es va aconseguir fer arribar els jocs de taula a l'alumnat de diferents escoles de la zona de ponent.El resultat va ser un èxit doncs 160 alumnes de 4 escoles de Ponent (La Floresta, Camp Clar, Torreforta i la Salle de Torreforta) van poder jugar a més de 30 jocs de taula diferents amb diferents temàtiques i mecàniques. Els dinamitzadors i demostrados dels jocs eren alumnes de l'institut Torreforta. Els diferents jocs van estar englobats dintre de 5 diferents àmbits: lingüístic, matemàtic, abstracte, manipulatiu i familiar.Durant el matí l'activitat es va fer a l'encreuament dels carrers Gran Canaria amb illes Balears però a la tarda es van haver de traslladar al gimnàs de l'institut Torreforta per les inclemències del temps. Els alumnes de l'institut Torreforta que van dinamitzar l'activitat formen part d'un projecte pioner que s'ha iniciat enguany al centre que es diu «Vols jugar? Jo t'explico!».El projecte té com a finalitat el foment de la llengua catalana mitjançant la correcta explicació dels jocs de taula. El projecte el formen 18 alumnes de 4t d'ESO i Batxillerat i estan dirigits pels professors Jordi Hernàndez, Irina Sebastià i Ricard Royo. Així mateix aquesta jornada ha volgut ser un petit avançament de les jornades 'TGN juga' que es duran a terme a la ciutat els propers dies 11 i 12 de novembre de 10 del matí a 20 de la tarda a les instal·lacions de l'IMET.