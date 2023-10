Tous arriba al Parc Central de Tarragona amb un concepte de botiga revolucionari

El centre comercial continua incorporant grans marques, com la reconeguda joieria Tous

Actualitzada 30/10/2023 a les 15:00

El Parc Central dóna la benvinguda avui a Tous, la firma de joieria i complements que ha decidit ubicar- se al centre comercial de Tarragona per apropar el darrer concepte comercial de la marca als clients. La companyia va inaugurar aquest dissabte, 28 d'octubre, el seu nou punt de venda a Parc Central.El nou concepte de Tous fomenta l'autonomia del client i una novamanera d'interactuar amb el producte. L'establiment mostra una arquitectura diàfana que, juntament amb la ubicació estratègica de reforços audiovisuals, aconseguirà produir als clients una immersió a la narrativa de les col·leccions.Aquestes aposten per la reinvenció de les persones a través de les joies i els accessoris. El pensament de la marca és que la creativitat forma part de tot. Així, les col·leccions de Tous conviden persones atrevides i creatives a treure el seu costat més playful.Un dels aspectes més nous, associats a l'aposta per la digitalització de la companyia, és l'atenció de l'equip des de qualsevol punt de la botiga. D'aquesta manera, també podran fer el cobrament des de qualsevol zona de l'establiment, allunyant-se del concepte de l'illa de cobrament tradicional. A més, per tal de crear la millor experiència possible, s'ofereix el servei Click and Collect i l'opció de reservar cita amb l'equip de botiga per a una sessió d'estilisme joier.