Tarragona marca un rècord durant l'estiu i supera els 200.000 turistes

Les pernoctacions i l'ocupació tornen a superar les xifres prepandèmia, com el 2022, i es consolida així la recuperació turística a la ciutat

Actualitzada 30/10/2023 a les 13:34

Xifres que indiquen un camí cap a la desestacionalització

Triple estratègia turística

La consellera de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha fet públiques aquest dilluns 30 d'octubre les dades turístiques de la temporada d'estiu de 2023, que va des del 15 de juny al 15 de setembre. Segons les dades facilitades pel Tourism Data System de l'Observatori Turístic d'Eurecat, Tarragona va assolir durant l'estiu d'enguany un rècord d'arribades, amb 202.905 turistes. «Per primer cop Tarragona ha superat la barrera dels 200.000 turistes a l'estiu i això ens fa sentir que anem per bon camí», ha assegurat la consellera Adan per valorar aquesta dada.En l'apartat de pernoctacions i ocupació, tot i que les dades indiquen un lleuger descens respecte del 2022, es continuen millorant àmpliament les xifres prepandèmia (prenent el 2019 com a referència). En el cas de les pernoctacions, les 871.737 registrades enguany suposen un augment de gairebé un 36% respecte de 2019 (un 6,7% menys que en 2022), mentre que l'ocupació es va situar en el 75,9%, inferior al 83,3% de 2022, però superior a la de 2019, quan es va registrar un 75,2% d'ocupació a càmpings i hotels. L'estada mitja s'ha mantingut al voltant dels 2 dies als hotels i ha experimentant un lleuger descens en càmpings, en passar dels 6,3 dies el 2022 a 5,8 el 2023, però encara per sobre als 5,2 dies de mitjana que va registrar el 2019.«En termes generals parlem d'una temporada d'estiu excel·lent, consolidant els números de 2022, que va ser un moment excepcional per al turisme i millorant en l'apartat d'arribades, tot i que sí hem notat la inflació en dades com l'estada, que es redueix lleugerament respecte de 2022 però supera encara el 2019», ha apuntat Adan durant la compareixença.Quan a la procedència dels mercats emissors, 500.209 pernoctacions van ser de turistes espanyols i 371.528, de turistes estrangers, el que representa un 43% de turisme internacional i un 57% de turisme nacional. Del turisme nacional, un 47% ha estat turisme català i un 53%, de la resta d'Espanya. Desagregat per tipus d'allotjament, el mercat emissor principal dels càmpings és l'espanyol amb un 61% sobre el total, mentre que en el sector hoteler és l'internacional, amb un 59% de quota.En un estiu bo, però en línia amb les xifres de l'any passat, destaca el fet que durant els primers nou mesos ja s'han assolit gairebé el 93% de les pernoctacions de tot el 2022, i això s'explica, en bona part, pel bon comportament turístic de la ciutat durant els mesos que tradicionalment es consideren temporada baixa, amb increments molt notables durant el primer trimestre de l'any.«En termes anuals, tot i que parlem de dades parcials, apreciem un increment de les pernoctacions global de 73.818respecte del mateix període de l'any passat i tot indica que l'any acabarà sent un dels millors de la història, amb un comportament especialment bo en temporada menys turística». «Les dades ens diuen que estem iniciant el camí de la desestacionalització, que és exactament on volem anar», ha conclòs la consellera.En aquesta mateixa línia, Adan ha manifestat que l'objectiu principal del Patronat Municipal de Turisme és que Tarragona sigui una destinació atractiva els 365 dies l'any i, en conseqüència, més sostenible». «Una ciutat que només s'omple a l'estiu no és sostenible a llarg termini i els gestors públics ens hem de marcar l'objectiu de gestionar eficientment perquè ho sigui».Respecte de l'estratègia per aconseguir-ho, la consellera ha assenyalat tres eixos fonamentals: el primer, millorar l'experiència turística gestionant de forma eficient els fluxos turístics, el que es tradueix en «potenciar fórmules de turisme que facilitin la desestacionalització, com el turisme de negocis o esdeveniments, l'esportiu o el gastronòmic; diversificar l'oferta per fer-la més accessible, integrada, unificada i repartida en diferents moments de l'any; ampliar les zones visitables i circuits turístics, com s'està fent amb èxit amb els creueristes; i millorar la recepció i atenció al visitant, desenvolupant els recursos de la web, les apps i la futura Porta Tàrraco».El segon eix estratègic per aconseguir l'objectiu final és, segons ha explicat Adan, «generar un clima de confiança mútua entre turista, sector i població local», estratègia que es treballa «ordenant, regulant i legislant per a una activitat turística transparent i guiada per l'objectiu de la convivència, com poden ser els casos de les terrasses i els habitatges d'ús túrístic; impulsant taules i grups de treball sectorials; fomentant el turisme responsable i sostenible, com el turisme de natura; i impulsant espais de trobada entre la població local i el turista, com Tarragona Ciutat de Castells, l'Embutada, o els congressos o fires sectorials».Finalment, Adan ha apuntat que «el tercer eix estratègic del govern és «impulsar la singularitat de la marca Tarragona, optimitzant la pertinença al Grup de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, millorant la presència i la visibilitat a fires, especialment a FITUR; captant mercats emissors estratègics i aprofitant les connexions que tenim, com és el cas de Madrid amb l'arribada de l'alta velocitat low cost; potenciant la presència digital de la ciutat o recuperant el Tarragona Convention Bureau per atraure esdeveniments rellevants».«Tarragona té una oferta que poques ciutats poden oferir i és la nostra reponsabilitat gestionar-ho de forma intel·ligent per aconseguir un model d'excel·lència que acabin gaudint totes les parts i que duri en el temps» ha acabat la consellera Adan.