Tarragona acollirà el 2024 la 16a edició de les Jornades sobre la Inclusió social i educació en les Arts escèniques i la música

La trobada aplega cada any en una ciutat diferents artistes i agents del sector

Actualitzada 30/10/2023 a les 13:24

La 16a edició de les Jornades sobre Inclusió Social i Educació en les Arts Escèniques i la Música se celebrarà a Tarragona durant la tardor de 2024. Es tracta d'una trobada organitzada per el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) que té lloc cada any des del 2008 a una ciutat diferent de l'Estat. Les Jornades desplegaran diferents activitats en diversos indrets de la ciutat aplegant artistes i agents dels sector tant d'aquí com de fora de la ciutat.La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos s'ha mostrat orgullosa pel fet que Tarragona sigui la seu de l'edició de l'any que ve i ha explicat que «l'objectiu d'aquestes jornades és reforçar la idea que la participació ciutadana en les arts és un dret humà, també per a les persones i col·lectius més vulnerables i ha de ser fomentat pels qui tenen la responsabilitat de facilitar-ho».A banda de l'INAEM, formen part de l'organització la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, el British Council y la Academia de las Artes Escénicas de España.