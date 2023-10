«La tardor és bona època per aprendre a surfejar per les constants onades»

Existeixen activitats aquàtiques, com la vela o el rem, que acullen un bon nombre de participants en els seus cursos tot i l'arribada de la tardor

Actualitzada 29/10/2023 a les 19:46

Malgrat la fi de la temporada estiuenca a les costes, hi ha certes activitats aquàtiques que encara es realitzen de manera habitual i amb bon nombre de participants, com el surf, la vela o el rem, entre d'altres.

Eric Faura, fundador de l'escola de surf Trrgn Surf School, afirma que «la tardor és bona època per aprendre a surfejar, ja que hi ha onades constants gràcies als temporals, i l'aigua continua tenint bona temperatura». Explica que durant l'estiu els clients més usuals són nens i gent gran, i que és una època més «còmoda» per practicar l'esport «perquè no t'has de posar el neoprè», remarca.

A partir de setembre, el perfil del client canvia, però mantenen el nivell de visites a l'escola. «El que més abunden són clients locals i dels voltants, homes d'entre 25 i 40 anys, tot i que també ens han vingut estudiants d'Erasmus», explica.

L'escola ofereix classes particulars i grupals de 5, 6 o 7 persones. Faura explica que fa dos caps de setmana va realitzar una classe amb 20 persones, el que considera un molt bon número, i les va dividir en diferents grups segons el nivell d'experiència amb la taula de surf. Pel que fa a les previsions per hivern, el monitor de surf declara que «és l'època en què hi ha els temporals més intensos, i la clientela es manté».

Aquesta situació no succeeix amb el paddle surf. Segons explica Borja Rueda, coordinador esportiu del Reial Club Nàutic de Tarragona, si bé tenen material a la lliure disposició dels socis, un cop finalitzada la temporada d'estiu deixen de fer cursos. «És una activitat d'estiu, ja que la gent es mulla més. D'altra banda, no tothom fa la despesa de comprar-se un neoprè si no practica l'esport durant tot l'any», afirma.

Tot i això, els cursos de vela continuen tenint èxit i en diferents àmbits. Per exemple, Rueda explica que, mitjançant una col·laboració amb l'escola El Miracle, els seus alumnes visiten el club deu dimecres seguits per aprendre a navegar. També tenen un projecte amb el col·legi Dominiques, en què els alumnes fan activitats a les instal·lacions una tarda a la setmana.

Pel que fa als cursos de vela, n'ofereixen de dos tipus, ambdós amb bon nombre de participacions: un primer dirigit a adults, on predomina el perfil d'home de 30 anys del Camp de Tarragona, i un segon per a nens i joves d'entre 7 i 18 anys. «Alguns infants van seguint les classes, però d'altres ho deixen per la seva situació acadèmica», declara Rueda. És per això que el coordinador prefereix realitzar la formació a l'estiu: «El problema és que quan els nens surten de l'escola, ja és fosc, i només podem navegar els caps de setmana al matí», explica. Tot i això, no considera que el temps durant la tardor i l'hivern sigui un desavantatge: «La climatologia és bona. El més important és que el monitor conegui el medi i se sàpiga adaptar a ell», remarca.

Respecte a l'activitat de rem, Rueda concreta que en els cursos d'iniciació de la modalitat de banc fix hi ha un total de 100 persones implicades: «Entre ells s'organitzen els horaris de pràctica, són un grup més de caràcter social», declara el coordinador. Remarca que, tot i l'elevat nombre d'inscripcions als cursos, «no hi ha ningú que es quedi fora, mai».