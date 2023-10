Milers de persones omplen el Salouween al passeig de Jaume I

Els actes de Halloween donen pas avui a la festa del 30 d'Octubre

Actualitzada 29/10/2023 a les 20:06

Milers de persones han omplert el primer tram del passeig de Jaume I aquest cap de setmana per gaudir del Salouween, una proposta de lleure, música, gastronomia i copes que, en la seva segona edició, apunta a quedar-se en el calendari festiu de Salou. El bon temps ha acompanyat, i els salouencs i milers de persones de fora del municipi, han convertit el passeig en tota una festa a l'aire lliure on, a més de la música dels dj, es podia gaudir de la gastronomia d'alguns dels establiments salouencs i d'atraccions firals. Tot plegat amb una tematització de Halloween.

Els actes per a la celebració d'aquesta festa van començar ja divendres quan una setantena de comerços van repartir llaminadures als molts infants disfressats que van recórrer els carrers seguint la tradició infantil anglosaxona del trick or treat –truc o tracte–, que en català s'adapta com a «paga o plora».

La celebració del Salouween va continuar ahir amb l'organització del passatge del terror a la Masia Catalana, un escenari que es va ambientar per rebre i espantar els més petits en horari de tarda, i als adults, ja a la nit.

La capital de la Costa Daurada continuarà avui de festa amb la celebració del dia gran de la seva segregació, el 30 d'Octubre. A les nou del matí hi haurà l'acte institucional que consistirà en la plantada d'un arbre al passeig 30 d'octubre. A les 11.30 h., s'inaugurarà el nou Casal de les Dones de Salou i, ja al migdia, a les dues, se servirà una gran paella popular al parc de Manuel Albinyana.