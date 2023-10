L'Ajuntament adjudica de nou l'adequació del camp de rugbi de l'Anella

La instal·lació de gespa artificial es van haver d'aturar al març per un error en el projecte i ara el nou contracte té un valor de vora 500.000 euros

Actualitzada 29/10/2023 a les 19:55

La remodelació del camp de rugbi de l'Anella Mediterrània està, ara sí, més a prop. L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres d'adequació a l'empresa Fieldturf Poligras S.A., per una quantitat de 498.086,36 euros. El termini d'execució dels treballs és de tres mesos i s'espera que a començaments de l'any vinent la gespa artifical ja estigui instal·lada.

Actualment, es fan treballs de manteniment de la gespa natural en èpoques de primavera i tardor, però, tot i això, l'estat de la cobertura vegetal no és òptim per la pràctica del rugbi. Ara, es vol dur a terme un canvi de gespa natural a artificial, perquè l'actual paviment no compleix les característiques tècniques per la pràctica esportiva i la substitució dotarà la instal·lació d'una superfície més polivalent i no hi haurà necessitat de limitar les hores d'ús.

Les obres es realitzaran per aconseguir l'homologació per part de la Federació Espanyola de Rugby i per complir la normativa World Rugby i l'específica per a paviments esportius de gespa artificial exteriors. L'objectiu de l'Ajuntament és poder acollir a la ciutat competicions d'àmbit nacional i internacional.

Tot i això, aquesta no és la primera licitació del projecte. L'empresa ja va aconseguir l'adjudicació de l'anterior licitació, del febrer passat, però els treballs es van haver d'aturar. Les obres es van iniciar al març, però hi va haver un error a la redacció del projecte, ja que es va descobrir que la profunditat que havien d'excavar les màquines era molt superior a l'esperada i la durada de les obres era més llarga de la prevista. Aquella licitació tenia el mateix objectiu que la nova, però amb un pressupost considerablement inferior, de 392.170,75 euros amb l'IVA inclòs, més de 100.000 euros menys. D'aquí el motiu de l'augment del cost del nou contracte.

Després dels problemes, es va agilitzar el nou procés per poder anar el més ràpid possible en la resolució de la subvenció que el consistori va demanar al Consejo Superior de Deportes, en el marc dels fons Next Generation, per a la construcció de vestidors i graderies.

El Club Rugby Tarragona fa anys que espera poder traslladar la seva activitat a l'espai de forma definitiva. Des del 2018, després dels Jocs del Mediterrani, el consistori va preveure que el club utilitzés el camp. Tot i això, l'espai no ha complert els requisits necessaris per a la pràctica de l'esport i els voltors han continuat jugant al Complex Educatiu. Un etern trasllat que pot acabar de fer-se realitat a partir de l'any vinent.