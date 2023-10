Ja es poden adquirir els abonaments a cegues del Festival REC 2023

Aquesta opció permet adquirir entrades per 3, 5 o 8 pel·lícules de l'edició d'enguany sense saber el títol de les pel·lícules

Actualitzada 30/10/2023 a les 10:32

El RECcurrent, que ofereix 3 pel·lícules per 15 euros.

El RÈCord, que agrupa 5 pel·lícules per 20 euros.

El REC&Roll, que inclou 8 pel·lícules per un total de 28 euros.

El Festival REC 2023 posa a la venda els abonaments a cegues de l'edició d'enguany, que se celebrarà del 22 al 26 de novembre de 2023.Quan queden encara tres setmanes per l'inici del Festival, ja es poden comprar abonaments a un preu extremadament competitiu a través de web del REC ( https://www.festivalrec.com ), que ofereix l'oportunitat de comprar visionats «a cegues» de les pel·lícules, és a dir, sense conèixer encara la programació del REC d'enguany, que s'anunciarà el pròxim 7 de novembre.A la pàgina web del REC 2023 es pot triar entre tres tipus diferents d'abonament:Venda d'abonaments a cegues: https://www.festivalrec.com/ Un cop s'hagi escollit l'opció desitjada, els compradors rebran un codi de l'abonament al seu correu, que es podrà bescanviar per les pel·lícules que escullin, un cop s'activi la venda d'entrades. Aquesta és l'ocasió per adquirir visionats per al Festival REC 2023 a un preu realment competitiu. Quan s'anunciï la programació, a partir del dimarts 7 de novembre, el preu dels abonaments s'incrementarà.Aquests abonaments són exclusius per a les dates del Festival REC, del 22 al 26 de novembre, i no inclouen les sessions prèvies que comencen aquest dijous a diferents espais de la ciutat.Aquesta opció permet als seguidors més fidels del REC poder gaudir, de nou, de pel·lícules en preestrena, de belles rareses encara per descobrir o de les noves apostes del talent internacional, que troben en el Festival REC una porta per a donar-se a conèixer.Durant els darrers anys, el públic del REC ha descobert noves veus i ha pogut gaudir d'èxits indie com Aftersun o Slalom, petites descobertes com Apples, Malgrat tot família, Karnawal o Ramona, cinema català (Suro, El sostre groc, etc.) fins i tot títols de referència com Parasite o El Triangle de la Tristesa, que posteriorment han triomfat a les pantalles comercials.