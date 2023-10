Els restauradors critiquen la pujada de la taxa d'ocupació de les terrasses

Escribano explica que l'alta càrrega impositiva, sumada a la inflació, provoquen que els beneficis en el sector siguin del «5%»

Actualitzada 29/10/2023 a les 19:30

La pujada d'impostos aprovada per l'Ajuntament de Tarragona el passat dijous no ha estat ben rebuda per la ciutadania ni per alguns sectors econòmics com el de la restauració, que ha vist com la taxa d'ocupació de les terrasses ha crescut un 20%. «És una pujada més, que s'afegeix a la del preu de la llum, de l'aigua o del cistell de la compra» apunta Javier Escribano, president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de la ciutat de Tarragona, qui també remarca que han de fer front a «l'augment de l'IBI i l'encariment de les hipoteques». «Hi estem en contra perquè no ajuda gens a un sector que ja està molt castigat», afirma.

Escribano assegura que aquesta nova mesura dificulta encara més la supervivència d'alguns negocis, ja que la rendibilitat econòmica ha disminuït considerablement. «Fa uns anys, els beneficis podien ser d'un 30% i, ara, arriba amb prou feines al 5%», indica. El fet que el marge sigui mínim comporta un risc important per als empresaris: «Si hi ha qualsevol contratemps, com haver de comprar una cambra frigorífica perquè s'ha espatllat la que tens, et desquadra tot el pressupost». En aquest sentit, afirma que el sector viu «al límit» i això és «perillós», ja que aquestes despeses imprevistes poden portar l'empresari a abaixar la persiana «amb un deute a les seves espatlles».

Tot i això, el president de l'AEH de la ciutat de Tarragona reconeix que la pujada de la taxa de les terrasses no provocarà que tanquin més negocis. Això sí, tindrà altres repercussions, com és el cas d'un possible increment del «tiquet mitjà», en un intent per augmentar els beneficis i fer front a l'augment de la càrrega impositiva, així com a la inflació. Escribano remarca que els hostalers només tocaran els preus «el mínim i necessari», perquè hauran de buscar l'equilibri per no perdre clientela. Tot i que aquesta pujada seria continguda, existeix certa preocupació perquè, si continua la pujada generalitzada de costos, «ens encaminem cap a un escenari en el que la gent no podrà dinar o sopar per menys de 30 euros».



Més control de l'Ajuntament

Durant el ple de dijous, alguns partits van denunciar que només un 50% dels restauradors estava pagant la taxa de les terrasses. «Quan l'Ajuntament ens va comunicar la pujada, vam demanar que vingués acompanyada d'un major control», explica Escribano, qui demana una «gestió amb sentit comú» perquè «no paguin només els mateixos de sempre». La consellera d'Hisenda, Isabel Mascaró, ja va avançar que estan treballant en la part d'inspecció i la sancionadora perquè hi hagi un correcte funcionament. Cal recordar que l'edil justificava l'increment del 20%, dient que l'impost està «per sota del preu de mercat», comparat amb altres municipis del voltant i alguna capital de província catalana. A més, apuntava que la regulació actual és del 1999 i la tarifa base no s'ha tocat des del 2014.

D'altra banda, des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria també s'ha demanat que el consistori faci un esforç per «crear un marc adequat en el que el sector pugui treballar». És a dir, que «la ciutat funcioni i estigui animada», amb «més turisme i moviment», perquè repercuteixi en els comerços de Tarragona, no només en restaurants i bars.