El SAH augmenta la seva activitat amb homes i joves i amplia la seva tasca a professionals i alumnes

Des del setembre de l'any passat s'han atès 14 homes i joves, s'ha arribat a 150 alumnes i s'han format prop d'una vuitantena de professionals

Actualitzada 30/10/2023 a les 10:12

El Servei d'Atenció a Homes (SAH) de la conselleria d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona ha atès un total de 14 homes i joves des del setembre de l'any 2022. Es tracta de les sessions d'atenció individual que ofereix aquest servei i al qual acudeixen voluntàriament homes i joves de més de 14 anys amb l'objectiu de rebre acompanyament per construir relacions no violentes basades en l'equitat de gènere. Són homes que viuen relacions conflictives i manifesten conductes violentes i/o abusives. Les diferents tipologies de conducta violenta abordada en les sessions individuals han estat la psicològica, ambiental, social, verbal, física, sexual, assetjament escolar i parental.



Servei d'Atenció als Homes

«S'acompanya a homes i joves que per voluntat pròpia volen iniciar un procés de canvi amb la finalitat de construir un model de relacions fonamentades en el respecte i la igualtat», ha destacat la consellera d'Igualtat, Cecilia Mangini, qui ha recordat que la lluita contra la violència masclista «és una lluita de tots i totes». En aquest sentit, la consellera ha explicat que més enllà de l'atenció individualitzada, el SAH «aposta per la sensibilització i la formació a professionals de primera línia d'atenció ciutadana». En aquest sentit, també des del setembre de l'any passat, el SAH ha arribat a 150 alumnes de la ciutat de Tarragona mitjançant nombroses sessions amb l'objectiu d'identificar les violències masclistes i fomentar processos de canvi. En concret s'ha treballat amb 70 alumnes de segon cicle de l'ESO i amb 121 estudiants de cicles formatius d'atenció a la comunitat.En el mateix període, s'ha apostat per la formació a professionals amb la finalitat d'oferir espais formatius a treballadors i treballadores fonamentals per a la implicació masculina en igualtat i la derivació d'usuaris al SAH. Aquests col·lectius de professionals han estat els de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), la Guàrdia Urbana i el personal docent de l'Institut Vidal i Barraquer encarregar de cicles formatius d'atenció a la comunitat. En total, s'han format 78 professionals.El Servei d'Atenció a Homes per a la promoció de relacions sense violència de Tarragona és un recurs especialitzat integrat a la conselleria d'Igualtat. Comparteix amb el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d'Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres (SAI), la tasca donar visibilitat a les violències masclistes i, específicament, atendre a tots aquells joves i homes que, fent-se càrrec de la mateixa conducta present o passada, volen iniciar un procés de canvi i transitar cap a unes relacions lliures de violència.