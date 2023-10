Salou i Lloret de Mar impulsen una aliança de municipis turístics de la costa catalana

Salou (Tarragonès) i Lloret de Mar (La Selva) han creat l'Associació de Municipis Turístics de Costa de Catalunya. Segons han apuntat, l'objectiu és reunir aquells municipis del litoral català i de llarga trajectòria amb la finalitat de fomentar un espai de reflexió que permeti un intercanvi d'experiències i coneixements, i de crear mecanismes de cooperació i coordinació davant els temes d'interès comuns. Un dels reptes serà «donar suport a un nou model de finançament que tingui en compte la suficiència de recursos per fer front a la prestació de serveis», han explicat en un comunicat. Alhora, volen promoure les relacions fluïdes i la cooperació amb altres administracions supramunicipals i amb el sector turístic.



Segons els impulsors, l'aliança ha de servir per «desenvolupar sinergies i estratègies conjuntes davant les necessitats i reptes comuns, així com incrementar la prosperitat, la qualitat de vida i la competitivitat». A més també pretenen posar en marxa iniciatives i projectes comuns per la millora dels productes turístics i oferir serveis més eficients i de qualitat.Un altre dels objectius és el foment de la investigació i la digitalització dels municipis, que possibilitin el seu desenvolupament i la innovació, així com una gestió més eficaç dels serveis, d'acord i en sintonia amb els objectius de desenvolupament sostenible i mesures en la lluita contra els efectes del canvi climàtic.L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha recordat que tant la seva població com Lloret de Mar formen part de la Alianza de Municipios de Sol y Playa que reuneix les vuit ciutats de l'Estat més potents. Amb aquesta nova associació busquen unes finalitats similars, però adaptades al marc competencial català. Alhora, ha concretat que no pretenen que gaires localitats més s'hi uneixin perquè es volen centrar en les més potents turísticament, si bé ha assegurat que «el benefici serà per tots els municipis del litoral català».