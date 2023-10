Més de 250 recreadors participaran en les III Jornades Modernistes dels Pallaresos, del 3 al 5 de novembre

Entre les activitats programades, destaquen tallers de duel d'honor amb pistola i un espai per fer-se fotografies a l'antiga

Actualitzada 29/10/2023 a les 12:04

Desenes d'activitats formaran el conjunt d'actes de les III Jornades de Divulgació Històrica Modernista del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900. Tindran lloc entre el 3 i el 5 de novembre, i comptaràn amb més de 250 recreadors vinguts d'arreu de Catalunya, inclòs també el Grup de recreadors dels Pallaresos.La tercera edició va dedicada a l'any 1914, que és quan l'arquitecte Josep Maria Jujol va iniciar la reforma de la Casa Bofarull, edifici en què està centrada aquesta edició. L'edifici podrà ser visitable, mentre que a Ca l'Andreu, obra també jujoliana, es presentaran llibres de temàtica jujoliana.Divendres, dia de la inauguració, tindrà lloc un sopar modernista (19.30 hores, Centre Jujol, carrer Alt, 23), on cal anar vestit d'època. El mateix dia es presentarà el curt promocional que s'ha rodat per donar a conèixer les Jornades d'enguany. També hi haurà el lliurament dels Premis Jujol i, en acabat, la inauguració de l'exposició Thecla, filla i deixeble de Jujol.A més, s'han programat quatre desfilades de gent vestida d'època, dues als matins de dissabte i diumenge i dues a les tardes (en ambdós casos, a les 10.30 i 16.30 hores, amb sortida des del carrer Alt). Les activitats seran constants als carrers dels Pallaresos, que se sumaran a més de 30 tallers per la mainada, a quatre exposicions, presentacions de llibres o la presència de personatges curiosos, com un sereno; una parella de la Guàrdia Civil d'època; un grup d'infermeres de la Primera Guerra Mundial que faran un reclutament sanitari; o la celebració, en primícia, d'un bateig que va tenir lloc el 1914 als Pallaresos (dissabte a les 12 hores i diumenge a les 11.30 a l'església).També hi haurà la possibilitat de fotografiar-se a l'antiga amb un retratista d'època , i escoltar el so in situ d'una pianola modernista interpretada per un músic, a més de participar en tallers de duels d'honor amb pistola.S'ha habilitat un nou espai per a l'aparcament i tot el recinte disposarà d'espais per menjar. La programació completa es pot consultar la pàgina web Pallaresos1900.cat.