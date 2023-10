Les Masies de l'Espluga de Francolí tornen a homenatjar les brigades internacionals 85 anys després de la seva retirada

Entitats memorialistes alerten de l'ascens del feixisme i confien en les noves generacions per no repetir la història

Actualitzada 29/10/2023 a les 20:33

L'actual Alberg de l'Espluga de Francolí Xanascat, al terme de les Masies, ha tornat a homenatjar les brigades internacionals 85 anys després de la seva retirada. És en aquest punt on el 25 d'octubre de 1938 es van acomiadar 2.000 soldats d'arreu del món que van lluitar amb el bàndol republicà i on aquest diumenge s'ha recordat el seu compromís antifeixista.Entitats memorialistes com l'Amical de les Brigades Internacional han alertat sobre l'ascens del feixisme amb la mirada posada en els més joves. En la mateixa línia, la consellera de Justícia Gemma Ubasart ha reivindicat les polítiques de memòria històrica perquè les noves generacions «entenguin que darrere de cada dret i de cada llibertat hi ha hagut una lluita pel seu assoliment».

El crit de 'No pasaran' s'ha tornat a escoltar al pati de l'alberg de l'Espluga de Francolí, en l'acte de commemoració dels 85 anys del comiat de les brigades internacionals. En aquesta ocasió no l'han entonat els soldats vinguts d'arreu del món, sinó membres d'entitats memorialistes i autoritats que han reivindicat el compromís antifeixista dels diferents batallons que van lluitar al costat del bàndol republicà.



En aquest sentit, la consellera de Justícia, Drets i Memòria Històrica, Gemma Ubasart, ha destacat el llegat dels brigadistes com «antídot del feixisme» en un moment de creixement de l'onada reaccionària global. En aquest context, ha subratllat la necessitat de reforçar la dimensió pedagògica de les polítiques de memòria i posar el focus en les futures generacions.



Una visió compartida pel president de l'Amical dels Brigadistes Internacionals, Eduard Amouroux, qui ha alertat que «el feixisme torna a intentar dominar Europa». A la vegada, ha lamentat que «es va molt tard» tant amb la identificació de soldats internacionals trobats en punts de la batalla de l'Ebre com amb la localització de les seves restes. Tot i això, veu amb esperança com els més joves volen conèixer aquest capítol de la història recent i mantenir viu el llegat dels brigadistes. «Veiem que hi ha gent jove interessada que comença a sentir la necessitat que els expliquem més coses i així ho farem», ha asseverat.



El primer comiat dels brigadistes, a l'Espluga de Francolí

L'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, va ser el primer municipi que va acollir un acte de comiat de les brigades internacionals, on van participar uns 2.000 soldats d'arreu del món. Era el 25 d'octubre de 1938, moment en què el bàndol republicà ja es trobava en plena desfeta. El govern de la República va adoptar l'estratègia de la retirada d'aquests soldats amb l'esperança que el bàndol nacional també retirés el seu suport internacional, especialment els soldats alemanys i italians. Una mesura que no va ser compartida pels feixistes i que segons ha explicat l'historiador i docent Axel Baiget a l'ACN, va debilitar encara més el bàndol republicà.



La tria d'aquest indret, utilitzat durant la Guerra Civil Espanyola com un hospital de guerra, no va ser casual; es tractava d'una localització propera al front de batalla ben comunicada i desconeguda per part del bàndol feixista. Segons Baiget, aquest detall va permetre que a l'acte hi assistissin els principals càrrecs de la República, entre ells el president Juan Negrín, qui va oferir unes paraules d'agraïment als batallons internacionals. Tot i que la jornada va ser documentada per fotògrafs com Robert Capa, Henry Buckley o Jean Moral, no va ser fins el 2003 que es va poder determinar que l'espai corresponia a l'antic hospital de guerra republicà, ubicat al terme de les Masies de l'Espluga de Francolí.



Precisament una de les imatges icòniques d'aquell dia, feta per Robert Capa, va ser l'escollida per ser reproduïda en una de les façanes de l'edifici de l'actual alberg. El mural és obra de l'artista Roc BlackRock, qui ha defensat els valors que en el seu dia van portar als soldats internacionals a lluitar en favor de la democràcia.



Actes repartits entre Barcelona i l'Espluga de Francolí

El 85è aniversari de la retirada de les brigades internacionals s'ha commemorat tant a Barcelona com a l'Espluga de Francolí amb actes durant el cap de setmana. Entre les activitats programades, destaquen les visites al camp d'aprenentatge, un servei educatiu dels Monestirs del Cister. Es tracta d'una iniciativa que habitualment està dirigida a estudiants de quart d'ESO i batxillerat, però que aquest diumenge s'ha obert a tots els públics. Segons Baiget, la proposta permet a acostar-se a la guerra civil en general i en particular, a les brigades internacionals.