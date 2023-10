Detenen a Salou un jove que caminava amb una arma blanca de grans dimensions per la via pública

L'individu no disposava de documentació en el moment de l'arrest, i no figura com a resident a Salou

Actualitzada 29/10/2023 a les 18:26

La Policia Local de Salou ha procedit, aquest migdia, a la detenció d'un jove a la zona del vial del Pla de Maset, ruta que connecta Cap Salou amb La Pineda de Vila-seca, després de ser sorprès caminant amb una arma blanca de grans dimensions per la via pública.

El jove, que no disposava de documentació en el moment de l'arrest i no figura com a resident a Salou, ha estat observat en les immediacions d'una unitat hotelera situada a La Pineda (Vila-seca).



L'actuació policial s'ha activat després de rebre una alerta de la Policia Local de Vila-seca sobre la presència de l'home armat en aquesdta zona, allunyada del nucli urbà de Salou. Malgrat la presència de l'arma, en cap moment es va comprometre la seguretat dels transeünts a la zona.A hores d'ara, el detingut es troba a la comissaria de la Policia Local de Salou, on s'estan realitzant les diligències corresponents per determinar la seva identitat, residència i esclarir els motius que perquè portava una arma il·legal a la via pública.Es descarta un motiu terrorista darrere l'incident, i s'està investigant si hi ha hagut factors psicològics o el consum de substàncies que podrien haver influït en la seva conducta.