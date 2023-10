La figura i l'obra de l'artista tèxtil Josep Royo centra un nou volum de la Col·lecció Tamarit al MAMT

'Josep Royo. Una forma oberta que cau a pes', a càrrec de Carles Guerra, posa en relleu la vasta producció artística de Royo i el seu destacat paper en l'evolució de l'art tèxtil

Actualitzada 28/10/2023 a les 17:19

El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) va acollir ahir la presentació d'un nou volum de la Col·lecció Tamarit, dedicat a l'artista tèxtil Josep Royo. Sota el títol Josep Royo. Una forma oberta que cau a pes, el llibre de Carles Guerra posa en relleu la vasta producció artística de Royo i el seu destacat paper en l'evolució de l'art tèxtil. En aquest sentit, l'autor ha volgut mostrar no només l'artista tèxtil sinó també al Royo pintor, professor i promotor cultural. L'investigador i crític d'art Carles Guerra ja va comissariar l'exposició amb el mateix títol produïda pel Museu d'Art Modern el passat mes de febrer.



Tapissos que brillen amb llum pròpia

Amb la presentació de Josep Royo. Una forma oberta que cau a pes, la Col·lecció Tamarit arriba al seu volum número 45. Coeditada per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions, aquesta col·lecció posa en valor artistes nascuts a la demarcació de Tarragona o que han estat vinculats a les comarques tarragonines al llarg de la seva vida i obra.L'acte de presentació del llibre va comptar amb la participació del diputat de Promoció Social i Cultural, Óscar Sánchez; de l'autor del llibre, Carles Guerra i del propi artista, Josep Royo. El diputat Sánchez es va referir a Royo com un «gran creador estretament vinculat a la demarcació» i va afegir que el llibre «descobreix i reivindica més que mai el seu talent», ja que el fet d'haver col·laborat amb artistes com Miró, Tàpies o Chillida ha fet que moltes vegades la seva figura quedés eclipsada per l'ombra d'aquests grans noms.D'altra banda, Sánchez es va referir a la Col·lecció Tamarit com «un exemple del suport de la Diputació de Tarragona als creadors i creadores vinculades al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès», amb l'edició d'obres que difonen i preserven el seu llegat «per visibilitzar l'enorme talent que sorgeix de casa nostra i que té una vocació i un abast universal».Des del febrer fins al maig de 2023, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona va acollir l'exposició que ha inspirat el llibre de Carles Guerra sobre l'artista Josep Royo. Allunyat de l'ombra d'altres artistes amb qui va col·laborar (Miró, Tàpies o Chillida), Josep Royo presentava al MAMT l'exposició temporal més completa sobre la seva obra tèxtil.S'hi mostraven una vintena de tapissos d'entre 1966 i 1988 però també obra sobre paper i documentació relacionada amb l'autor. Obres que ara es poden consultar en el llibre que es va presentar divendres al Museu d'Art Modern.