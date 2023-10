Els fets delictius a Salou baixen fins a un 11%

Els robatoris amb força han registrat una baixada del 15,4%, i els relacionats amb violència o intimidació un 18,4%

Actualitzada 28/10/2023 a les 10:01

Salou va celebrar ahir la seva Junta Local de Seguretat, presidida per l'alcalde Pere Granados, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez. En la reunió, que va comptar amb la participació de representants de diferents cossos de seguretat i el delegat del govern de la Generalitat, Àngel Xifré, es van exposar els dispositius duts a terme i es va fer un balanç delictiu dels últims dos anys.



Dispositiu especial per 'Salouween'

El resultat principal assenyala que els delictes han disminuït en gairebé un 11%. A més, els robatoris amb força han registrat una baixada del 15,4%, i els relacionats amb violència o intimidació un 18,4%.Enric Carrasco, inspector en cap de la comissaria del districte Salou-Vila-seca dels Mossos d'Esquadra, va subratllar que Salou «és un municipi molt segur» i que la coordinació entre els diferents cossos policials, juntament amb l'Ajuntament i el teixit comercial i associatiu local, ha estat clau per aconseguir aquests resultats. Segons Carrasco, aquesta tendència positiva reforça la idea que «Salou és un municipi molt segur».L'alcalde Pere Granados va destacar la importància de considerar la població flotant de Salou durant l'estiu a l'hora de fer balanços en l'àmbit de la seguretat, assenyalant que, tenint en compte la població real, Salou és un dels municipis amb menys delictes de tot Catalunya.Granados també ha comentat una reunió recent amb la directora territorial d'Interior, Elisabeth Llombart, i el cap de l'àrea policial del Camp de Tarragona dels Mossos d'Esquadra, on es va discutir la necessitat de treballar per millorar encara més la seguretat a Salou. Com a part d'aquest compromís assumit amb la Generalitat de Catalunya, es preveu incrementar els efectius a la comissaria dels Mossos a Salou i implementar sistemes com CUPTEL i LECTIO, dins del programa Red.es. Ambdós són sistemes avançats que permeten un control més exhaustiu i ràpid dels vehicles que accedeixen al municipi, a través, essencialment, de lectors de matrícules.Finalment, en previsió de la festa major del 30 d'octubre i de Salouween, s'han programat dispositius especials tant de dia com de nit, per garantir la seguretat de les persones que volen gaudir dels actes festius. Aquest cap de setmana la previsió és que hi hagi més de 30 mil persones al carrer.

L'alcalde Granados ha recordat que, mentre per a alguns s'acaba la temporada, per a altres comença una nova etapa amb esdeveniments com Salouween, que preveu grans aglomeracions. Els dispositius especials dels Mossos d'Esquadra comptaran amb la col·laboració de la Policia Local de Salou.