«Tenim un gran avantatge en energies renovables, però falta la tecnologia»

El secretari general d'Indústria, Francisco Antonio Blanco, va participar a la Jornada Gresol a Tarragona i va avançar una quarta revolució del sector

Actualitzada 26/10/2023 a les 19:22

La Jornada Gresol va reunir ahir a Tarragona grans noms del panorama empresarial, tant privat com públic, del país. Els diferents ponents van exposar la seva visió sobre l'estat econòmic i empresarial del territori. Francisco Antonio Blanco, secretari general d'Indústria i Pime, va exposar l'aposta de la Unió Europea per una «autonomia estratègica». «Amb la covid i la guerra d'Ucraïna, ens hem adonat de les nostres vulnerabilitats», va explicar Antonio Blanco.En la seva intervenció, el secretari general va posar èmfasi en l'obertura legislativa en el marc europeu per a la inversió pública en sectors industrials, que pot arribar al 35% dels nous projectes. En aquest context, Antonio Blanco va apuntar que és «una oportunitat única», sobretot pel sector de les energies renovables, en la que va qualificar de quarta revolució industrial. «Espanya té un avantatge competitiu. Tenim sol, vent i sòl. Quan les empreses busquen ubicacions, el nostre país sempre està sobre la taula», va dir Antonio Blanco.Tot i això, el secretari general va assenyalar la falta de tecnologia com una de les grans debilitats de l'Estat. «Per posar-hi remei, s'han d'aprofitar els fons de recuperació», va dir. Pel que fa a Catalunya i Tarragona, Antonio Blanco va afirmar que «al Ministeri d'Indústria arriben grans projectes catalans». A la província, el secretari general va realçar projectes que tenen a veure amb el sector de les bateries i de l'hidrogen, «que es presenten amb èxit i aconsegueixen finançament».Un altre dels ponents destacats de la jornada d'ahir va ser Raül Blanco, president de Renfe. El gerent es va comprometre a continuar invertint a Rodalies i va assegurar que els serveis seran «millors» l'any vinent, malgrat la «complexitat» de la xarxa ferroviària de Catalunya. «En un any tindrem nous trens, molts trams del corredor mediterrani, necessaris per a la competitivitat de Catalunya i Tarragona», va afirmar. Blanco també va defensar que la puntualitat dels serveis es xifra en el 93%, segons les darreres dades d'un estudi europeu.«Superem algunes àrees metropolitanes europees, són puntualitats molt situades en l'àmbit de la mitjana espanyola i europea», va valorar respecte a les queixes dels usuaris per les últimes incidències. També va subratllar que les inversions fetes a la demarcació de Tarragona des de 2020 fins a l'actualitat s'han xifrat en uns 175 milions d'euros. A la vegada, va afirmar que la «quota» de mercaderies des del territori s'ha d'incrementar perquè el seu transport està «molt endarrerit» respecte a la mitjana europea.D'altra banda, el president de PIMEC, Antoni Cañete, va afirmar que els «inquieta» l'acord de govern entre PSOE i Sumar perquè, va sostenir, té «llums i foscors». En la seva intervenció, Cañete va considerar que la proposta de reduir la jornada laboral a 37,5 hores el 2025 perjudicarà les petites i mitjanes empreses si es mantenen els salaris, tal com es proposa en l'acord, ja que suposarà una pèrdua de la competitivitat empresarial. En aquest sentit, va avisar que pot comportar el tancament de negocis. «Espanya som el país menys productiu després de Turquia a tota Europa, tenim un problema de productivitat», va lamentar.