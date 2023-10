Tarragona compta enguany amb sis parades de flors i deu de castanyes per Tots Sants

També s'ha coordinat un dispositiu especial de trànsit a l'entorn del Cementiri i un reforç del servei de l'EMT

Actualitzada 27/10/2023 a les 11:44

Dispositiu especial de trànsit

L'horari del Cementiri

Venda de flors i castanyes

Reforç en el servei d'autobusos municipals

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l'Ajuntament de Tarragona informa del dispositiu especial de trànsit desplegat per la Guàrdia Urbana, l'horari del Cementiri i el reforç dels servei d'autobusos municipals; així com les informacions referents a la venda de flors i castanyes.La Guàrdia Urbana ha preparat un dispositiu per regular el trànsit de manera fixa als accessos del cementiri amb motiu de Tots Sants, durant tota la setmana i fins al dia 2 de novembre inclòs.Pel que fa a la regulació del trànsit, els sentits de circulació per accedir en vehicle no variaran respecte a l'ordenació normal. L'aparcament de vehicles davant del cementiri s'habilita per a passatgers amb mobilitat reduïda, taxis i per descàrrega de persones d'edat avançada.El pàrquing dissuasiu estarà disponible i s'ampliarà amb les zones laterals més properes al cementiri, així com l'aparcament del pas inferior de l'autovia, en zona taronja.Fins a l'1 de novembre, inclòs, l'horari tindrà caràcter excepcional de 9 a 18 h.El dijous dia 2 l'horari tornarà a ser l'habitual, de 9 a 15h.Durant aquesta setmana i fins al 2 de novembre, les persones que s'acostin al cementiri poden comprar flors a les parades ubicades a l'explanada ubicada just davant del recinte. Després del procés de sol·licituds, 6 parades han estat autoritzades per l'Ajuntament per a la venda de flors durant aquests dies, en horari de 9 a 18 h.En el cas de la cocció i venda de castanyes, l'Ajuntament ha posat a disposició, un any més, una sèrie d'espais perquè centres docents i d'educació especial, entitats i alumnes amb l'autorització corresponent del seu centre, poguessin vendre castanyes. Finalment, després del procés de presentació d'instàncies, 10 sol·licituds correctament presentades per optar a una de les ubicacions aprovades han obtingut el permís respectant el rigorós ordre d'admissió i anotació i les opcions d'ubicació escollides.El permís de les 10 parades de castanyes té vigència fins al 5 de novembre i es podrà fer l'activitat de 10 a 20h. La ubicació de cadascuna de les parades es podrà consultar a la seu electrònica municipal.L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) reforça les freqüències de pas de la línia L-6, amb motiu de la festivitat de Tots Sants per donar servei ampliat a aquells ciutadans i ciutadanes que es vulguin desplaçar al cementiri.El servei ampliat es realitzarà els dies 28 i 29 d'octubre i l'1 de novembre, en el seu recorregut des de les parades de Pere Martell cap al Cementiri (parada Aqüeducte) i de tornada des del Cementiri fins a la pl. Imperial Tàrraco. Es recomana, també, fer servir la línia L-21 amb parada al “Dissuasiu Cementiri”.Consulteu la informació actualitzada de línies i freqüències al web de l'EMT o a l'app EMTetmou.