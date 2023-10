Sendra (Junts): «No hem aprovat les ordenances fiscals a canvi de res»

El conseller portaveu de Junts fa valdre les propostes del seu partit acceptades pel govern municipal en les negociacions de les ordenances fiscals

Actualitzada 27/10/2023 a les 14:29

El conseller portaveu de Junts reivindica les diferents mesures que ha aconseguit incorporar en l'aprovació d'ordenances. Segons Sendra «podríem haver-nos instal·lat en la comoditat del NO a tot, però hem apostat per fer política en majúscules i negociar des del primer moment i fins al darrer instant i aquesta negociació ha estat fructífera».Entre les propostes acceptades destaca haver reduït en 12,6 punts la pujada de l'IBI del 20% que pretenia el govern «el 20% d'augment que proposava el govern era desorbitat», i també haver aconseguit el compromís del govern per tal que en la partida de sous de consellers i assessors del pressupost municipal 2024 es produeixi una baixada igual al tant per cent de pujada de l'IBI. «No podem demanar al ciutadà que s'estrenyi el cinturó i nosaltres no donar exemple. Hem de ser els primers a fer un esforç».A part de les mesures en l'àmbit fiscal, també s'ha aconseguit el manteniment dels abonaments de l'Empresa Municipal de Transports per tal d'afavorir la mobilitat sostenible, també més de 500 places més per aparcament de motos per treure cotxes de la ciutat, així com el compromís de revertir l'eliminació de la bonificació de l'IBI per a la instal·lació de plaques solars. Pel que fa a l'habilitació de noves zones d'aparcament de colors que ha quedat suspesa a l'espera del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, hem obtingut la garantia que no s'aplicarà de manera discriminatòria només a Llevant si no també a altres zones de la ciutat.Pel que fa a la seguretat, el conseller portaveu ha aconseguit el compromís pressupostari per implementar més càmeres de vigilància en zones crítiques en seguretat, així com que es doti pressupostàriament l'adquisició de més drons per fer vigilància preventiva aèria. Sendra també ha aconseguit el compromís del govern d'aplicar més mesures inspectores i sancionadores contra incívics que no compleixen les normes, especialment en tema de deixalles i residus i d'excrements de gossos.Una altra mesura important que destaca Sendra pel seu impacte social, és haver aconseguit 100.000 euros més per la Fundació la Muntanyeta de la Xarxa Social de Santa Tecla per tal que es puguin acabar les obres de les noves instal·lacions i puguin atendre més persones amb paràlisi cerebral. «Entitats com la Muntanyeta mereixen la nostra atenció, reconeixement i suport permanent perquè fan una feina extraordinària i subsidiària de l'administració».El conseller de Junts també ha aconseguit que cada any es doti una partida pressupostària per rehabilitar un edifici municipal a determinar per tal que pugui acollir com més aviat millor les dependències administratives municipals avui a la rambla Nova i així estalviar l'escandalós lloguer que s'hi paga.També reivindica haver aconseguit el compromís del govern a fer un «Pam a Pam» als polígons industrials de Tarragona, eina transcendental per generar economia i mereixen estar en condicions dignes.Per finalitzar, Sendra va deixar clar que el vot favorable a les ordenances, no és cap xec en blanc «fiscalitzarem el govern perquè les propostes que hem aconseguit s'executin».