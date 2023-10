Reobren les ludoteques dels centres cívics de Tarragona

Serà a partir del pròxim dilluns 30 d'octubre i les inscripcions es poden fer gratis a cada equipament de referència

A partir del pròxim dilluns 30 d'octubre la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona reobre les ludoteques municipals, un servei adreçat a infants de zero a dotze anys i les seves famílies. Les ludoteques ubicades als centres cívics de Bonavista, Torreforta, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador; i la jugoteca del centre cívic de Llevant obriran de dilluns a divendres des de les 17 h a les 19.30 h. Les inscripcions, gratuïtes, es poden fer presencialment a cada centre cívic a partir del pròxim dilluns.Tant les ludoteques com la jugoteca són espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, social, cívica, cultural i inclusiva. Compten amb un projecte socioeducatiu i estan dotades d'un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics. En aquests espais els infants i les famílies poden gaudir d'un lloc on compartir que disposa de personal especialitzat que orienta en tot moment. També s'organitzen tallers i celebracions puntuals segons el calendari festiu anual.A més a més de les ludoteques, el pròxim dilluns també reobrirà la sala d'estudi del centre cívic de Bonavista, un espai tranquil per fer els deures adreçat a infants i joves de 8 a 17 anys. Tota la informació sobre les ludoteques municipals es pot trobar en aquest enllaç.