La regió metropolitana de Tarragona farà els primers passos en sis mesos

Els alcaldes de Tarragona i Reus i la presidenta de la Diputació refermen l'aposta pel projecte

Actualitzada 26/10/2023 a les 19:59

El projecte de l'àrea metropolitana de Tarragona es posarà en marxa d'aquí a sis mesos. En aquest període, es redactarà un informe «científic» que valorarà la idoneïtat de la iniciativa i buscarà «el què, el com i el quan», segons va explicar l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.L'anunci va arribar després d'una reunió a tres bandes entre el batlle, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó. Els tres dirigents van refermar el seu compromís amb el nou enfocament del territori i van acordar demanar l'estudi previ per començar a treballar. «La consultora encarregada ha de comptar amb la col·laboració de les entitats del territori, per tal d'obtenir una visió global del projecte», va indicar Viñuales. «L'àrea metropolitana és una realitat que avui dia intuïm, però que cal investigar amb rigor per definir quins són els municipis que en formen part», va dir Llauradó.Un dels objectius del projecte és la millora de serveis, especialment del transport. «Entenem que el transport és un dels elements clau. Actualment, es pensa d'una manera externa i no respon a les necessitats de la ciutadania», va dir Viñuales. En aquest sentit, l'alcalde de Tarragona va analitzar el futur tramvia com «un primer pas que comença a pensar d'una manera metropolitana el transport». Aquesta idea mancomundada es podria traduir en una unificació d'empreses públiques de gestió de residus, funeràries o elèctriques, tot i que encara s'ha d'estudiar. «Per què no podem pensar a generar energia de forma unificada?», va expressar Viñuales.L'àmbit geogràfic de la regió és també una de les incògnites encara per concretar. Si bé el batlle tarragoní va dir que «hi ha sis o set municipis que tindrien un paper molt clar», la frontera del projecte encara no està clara. «Valls és un exemple de ciutat que podria jugar un paper molt important, tot i que quedi fora de l'àrea d'influència actual», va concloure Viñuales.La transversalitat és una de les bases del nou model de circumscripció. «Això no va de partits, sigui quin sigui el color polític de les alcaldies, la Regió Metropolitana ha d'avançar», va expressar el batlle. Els impulsors del projecte creuen que serà una forma de no perdre oportunitats. «Volem avançar tots de manera sòlida, evitant així frustracions futures», va dir Guaita. En la mateixa línia, Viñuales va reblar que «a ningú se li escapa que, si anem junts, som un territori de més de mig milió de persones. I això ja comença a tenir pes». «No volem generar una altra administració, volem millorar la gestió de la presa de decisions», va dir Guaita.