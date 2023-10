L'STR celebra a Tarragona el seu cinquè Congrés Estatal amb prop de 200 participants

La trobada ha servit per analitzar i debatre l'estratègia del sindicat per als propers anys

Actualitzada 27/10/2023 a les 18:30

El Sindicat de Treballadors (STR) ha celebrat aquest matí al Palau de Congressos de Tarragona el seu cinquè Congrés Estatal amb la participació de prop de 200 persones, entre delegats i persones convidades. La trobada ha servit per analitzar i debatre l'estratègia del sindicat per als propers anys.En paraules del secretari general de l'STR, Abel Tabuenca, «allà on hem arribat les condicions laborals dels treballadors han millorat, i aquesta és la millor targeta de presentació i la millor estratègia». En aquest sentit, Tabuenca ha apuntat que «l'objectiu que ens marquem és seguir creixent en afiliats i entrant cada cop a més sectors gràcies a l'estil que ens ha portat fins aquí: preocupar-nos pels problemes i inquietuds dels treballadors i defensar amb contundència els seus drets i interessos».Aquest Congrés Estatal ha servit també per, entre d'altres, aprovar els informes de Gestió i Control Econòmic, presentar i aprovar diverses ponències sobre els Estatuts Generals, i elegir els òrgans de direcció del sindicat per als propers 4 anys.El Sindicat de Treballadors (STR) va néixer l'any 2003 al sector petroquímic. Des de llavors ha experimentat un procés de creixement i expansió per tot l'Estat y a altres sectors econòmics. Actualment, comptem amb més de 5.500 afiliats, la major part dels quals al sector químic, i són l'organització sindical majoritària al subsector petroquímic.