L'Ajuntament de Tarragona aprova la pujada del 7,4% de l'IBI i del 12% de la taxa de la brossa

El govern municipal, amb el suport de Junts i ECP, també ha tirat endavant l'augment de l'ICIO en un 33% i el recàrrec de fins al 150% als pisos buits

Actualitzada 26/10/2023 a les 20:17

Controvèrsia per les taxes

A partir del 2024, els tarragonins pagaran un 7,4% més de l'IBI i un 12% més de la taxa de la brossa. Aquestes són algunes de les pujades de tributs que es van aprovar ahir, en un ple extraordinari on el govern va tirar endavant la seva proposta de modificació de les ordenances fiscals, gràcies al suport de Junts per Catalunya i En Comú Podem.Tal com avançava Diari Més, els socialistes van aconseguir un acord d'última hora amb els dos grups de l'oposició després d'haver cedit a gran part de les seves peticions, com la dels comuns d'iniciar una moratòria dels pisos turístics. A banda dels increments de l'IBI i la taxa de la brossa, també es va consumar la pujada de la taxa d'ocupació de les terrasses (20%), de l'Impost sobre Construccions (33%) i del recàrrec als pisos buits (150%), així com l'eliminació de la bonificació per la instal·lació de plaques solars.Gairebé totes les propostes es van aprovar amb els vots a favor del PSC, ECP i Junts i el «no» d'Esquerra, el PP i Vox. En el punt de la taxa de la brossa, però, els republicans es van abstenir. «Entenem que ha de ser així perquè, si no, l'any que ve hi hauria una pujada del 80%», apuntava el conseller d'ERC, Jordi Fortuny. I és que la pujada del 12% respon a l'obligació legal d'arribar a cobrir, en el 2025, el 100% del servei de recollida i tractament de residus amb el que es recapti amb la taxa. La consellera d'Hisenda, Isabel Mascaró, assegurava que aquest augment li suposarà al ciutadà «entre un i dos euros més al mes» .L'increment de la taxa de la brossa ve acompanyada de la creació d'una tarifa social de 50 euros, que era una de les exigències d'ECP, i que beneficiarà a «entre 600 i 1.000 famílies». El portaveu dels comuns, Jordi Collado, a més, celebrava que s'ha convocat una «comissió de l'estructura de la brossa», ja que cal revisar la taxa «de cap a peus». Per la seva banda, PP i Vox van votar en contra d'aquesta mesura, així de la resta de pujades de tributs que es van portar ahir a ple. El portaveu de Vox, Javier Gómez, criticava el PSC, ECP i Junts per aprovar propostes que són «antisocials» i «atempten contra les famílies i els autònoms».Gómez, de la mateixa manera que la líder del grup municipal del Partit Popular, Maria Mercè Martorell, al·legava que «no es pot carregar tot a les espatlles del ciutadà». «Des del primer moment vam dir que estàvem en contra d'aquestes pujades», afirmava la consellera popular, qui afirmava que «hi ha altres models de gestió que no suposen ofegar els tarragonins». Així, tant Vox com PP es van oposar totalment a un increment de l'IBI, que «es va baixar del 20% al 7,4% amb voluntat negociadora», segons el govern. De fet, aquesta rebaixa va servir per acostar posicions amb l'oposició.El portaveu d'ECP, Jordi Collado, creu que és «un percentatge raonable perquè acumula l'IPC de l'any passat i el d'aquest» i remarcava la necessitat de fer aquesta pujada d'impostos per «mantenir els serveis bàsics i essencials». A més, apuntava que, per compensar la pujada, han acordat amb el govern la «recuperació» de la subvenció per a despeses de la llar, destinades a famílies amb dificultats econòmiques.Per la seva banda, el conseller de Junts, Jordi Sendra, assegurava que «no som partidaris d'apujar impostos, però entenem la situació delicada de les arques municipals». «Donem un vot de confiança al govern, però fiscalitzarem exhaustivament els recursos que es generin i el compliment de les peticions que hem fet», afegia. El conseller republicà, Xavier Puig, carregava ahir contra ECP i Junts per haver acceptat la proposta del govern a canvi d'un «acord barat o un xec en blanc», paraules que van ser rebatudes per Collado i Sendra.L'augment de l'ICIO va provocar molta controvèrsia. ERC, Vox i PP criticaven que aquesta mesura perjudica directament el ciutadà perquè penalitza la rehabilitació i l'accés a l'habitatge. En canvi, el govern defensava que aquest impost grava a les «grans empreses constructores». També hi va haver queixes per l'increment de la taxa de l'ocupació de les terrasses, una exigència dels comuns als socialistes. «És una taxa obsoleta, que no s'ha tocat des del 1999», deien des d'ECP. ERC i PP afirmaven que perjudicarà «els petits comerços» i els republicans remarcaven la importància de solucionar el fet que només el paga un 50% dels restauradors amb terrasses. El govern afirmava que ja «s'està treballant en la part d'inspecció i sancionadora».L'alcalde, Rubén Viñuales, va fer una darrera intervenció per agrair a Junts i ECP la «responsabilitat» de votar a favor de les ordenances fiscals, així com la «predisposició» d'ERC per negociar. Les converses entre govern i oposició no cessaran perquè encara s'han de tancar els pressupostos del 2024. El govern preveu obtenir uns 6,8 milions d'euros amb les noves ordenances fiscals. Ara, tocarà decidir d'on treure el que falta per arribar als 14 milions que necessita l'Ajuntament per quadrar els comptes.