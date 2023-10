L'Ajuntament i el Port de Tarragona es reuneixen per tractar la població de coloms

Durant la reunió s'ha parlat de la importància d'incidir i treballar conjuntament en controlar la població d'aquestes aus

Actualitzada 27/10/2023 a les 14:12

La consellera de Neteja Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, acompanyada de tècnics del departament; s'ha reunit aquest matí amb el Director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Joan Besora, acompanyat per la responsable de Medi Ambient del Port, Cristina Miret; per tractar la massiva presència de coloms a la ciutat i la responsabilitat que ambdues institucions tenen.Durant la reunió s'ha parlat de la importància d'incidir i treballar conjuntament en controlar la població de coloms i s'han emplaçat a una nova reunió per treure conclusions.