Es busquen superheroïnes i superherois

La Fundació la Nineta dels Ulls, que treballa per impulsar la recerca del retinoblastoma, celebra la tercera edició de les jornades solidàries escolars

Actualitzada 26/10/2023 a les 21:24

Les escoles estan plenes de superherois i superheroïnes. Només cal dedicar una estona a treballar amb els infants per adonar-se que cada nen i nena té unes qualitats que els fan únics i que, en conseqüència, es poden considerar un superpoder. Trobar aquesta qualitat, fins llavors desconeguda, que fa brillar cada alumne, és el lema de la Jornada de les Superheroïnes i els Superherois, impulsada per la Fundació La Nineta dels Ulls a les escoles de tot l'Estat espanyol. Aquesta iniciativa arriba enguany a la tercera edició, havent sumat l'any passat un total de 111 centres adherits a tot Espanya i 21.893 nens i nenes participants.Durant la jornada, expliquen els promotors de la iniciativa, els centres reben un seguit de propostes per treballar el respecte i la tolerància cap a la diferència, i l'acceptació i el reconeixement de les mateixes capacitats personals que sumen cap a un bé comú. I així, reivindicar que tots els infants i adolescents poden ser una superheroïna o un superheroi. Amb aquest treball la Fundació té un doble objectiu: d'una banda, promoure la inclusió de tots els infants a les aules, i de l'altra, donar a conèixer el retinoblastoma i els seus símptomes per aconseguir un diagnòstic precoç de la malaltia.El retinoblastoma és el càncer ocular més freqüent en infants menors de 6 anys. Es tracta d'una malaltia minoritària, amb una incidència d'1/15.000 nous naixements, cosa que provoca que sigui difícil aconseguir finançament per la investigació, com en la majoria de càncers infantils. La Fundació La Nineta dels Ulls, impulsada des de Tarragona per Carme Julià i Joan Carles Castillo, treballa per potenciar la recerca en retinoblastoma i donar-lo a conèixer, i per millorar la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies. A més, també treballen per oferir-los suport, organitzant accions com la Trobada de famílies, pacients i experts en retinoblastoma.En la Jornada de les Superheroïnes i els Superherois, a més del treball individual, es convida els centres a organitzar algun esdeveniment solidari per recaptar fons que es destinaran al projecte de recerca de test de biòpsia líquida per la detecció precoç de segons tumors en pacients de retinoblastoma hereditari. Els centres que estiguin interessats a sumar-se a la Jornada han d'enviar un correu electrònic a la Fundació la Nineta dels Ulls ( superpoder@fundaciolaninetadelsulls.org ), i rebran els documents explicatius amb un recull de propostes, tant individuals com col·lectives, així com el segell d'Escola amb Superpoders. Cada centre pot escollir el dia que li vagi millor, tot i que des de la Fundació apunten que una bona data seria el 20 de novembre, quan se celebra el Dia Mundial de la Infància.