Comencem les prèvies del REC 2023 i un novembre ple de cinema

Quatre espais de Tarragona oferiran fins a 13 projeccions prèvies del REC 2023 abans del 22 de novembre, data d'inauguració del Festival

Actualitzada 27/10/2023 a les 11:30

Enguany, el Festival REC avança les dates habituals i es durà a terme del 22 al 26 de novembre. Tot i que encara queda un mes per al Festival, tots els interessats ja poden gaudir d'una extensa programació prèvia que arrancarà el pròxim 2 de novembre i finalitzarà amb la gala inaugural, prevista pel dimecres 22 de novembre.D'entre les projeccions que podran gaudir els espectadors abans del dia 22, destaca la programació de les Sessions Vermut, un clàssic del Festival que combina algunes de les propostes més especials a la sala de projecció amb la tradició de prendre un aperitiu a la terrassa del Teatret del Serrallo.Així, els diumenges 5, 12 i 19 de novembre a partir de les 12 hores, el REC ofereix un programa de prèvies de les Sessions vermut 2023, que s'inscriuen en la línia de l'expressió de noves veus, la recerca de la creativitat i la ruptura amb el discurs patriarcal i de gènere, a través del retrat de dones creadores que desafien els cànons.Les Sessions Vermut són una de les apostes del Festival per avançar al públic algunes de les pel·lícules que compleixen amb línies programàtiques de l'edició d'enguany —prevista del 22 al 26 de novembre— en un amable horari de migdia i en un marc incomparable davant del mar.La programació prèvia de les Sessions Vermut d'enguany preveu la projecció de les pel·lícules LA SINGLA (diumenge 5 de novembre a les 12 h), EL SUEÑO DE LA SULTANA (diumenge 12 de novembre a les 12 h) i d'una pel·lícula encara per a descobrir, que es projectarà el 19 de novembre.