Tarragona intensifica les inspeccions als locals d'oci nocturn de cara a Halloween

L'Ajuntament vol revisar i garantir la seguretat de cara a la celebració americana

Actualitzada 23/10/2023 a les 11:54

El Departament de Llicències i Activitats de l'Ajuntament de Tarragona intensifica durant aquests dies les inspeccions als locals d'oci nocturn de la ciutat amb l'objectiu de revisar i garantir la seguretat de cara a les festes de celebració de Halloween.



Durant aquestes inspeccions prèvies a les festes de celebració de Halloween organitzades pels locals d'oci nocturn, el departament de Llicències i Activitats municipal mitjançant la Guàrdia Urbana vigila especialment els elements decoratius que puguin suposar un problema de seguretat per als usuaris i també efectua el control i inspecció d'establiments de restauració que realitzen activitat de bar musical sense autorització. Per ara, han estat localitzats dos establiments sense autorització i s'ha demanat informe a la Guàrdia Urbana per a que faci les comprovacions pertinents.Una altra de les actuacions que es realitzen durant les inspeccions és la revisió de l'estat dels controls periòdics dels establiments i requeriment d'aquells que no el tenen al dia, ja que aquests tipus d'establiments estan obligats a passar un control periòdic cada quatre anys realitzat per una entitat col·laboradora de l'administració.