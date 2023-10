Tarragona celebrarà una Jornada sobre la perspectiva de gènere en la cultura

Es durà a terme el proper dijous dia 2 de novembre a les 18h al vestíbul del Teatre Tarragona

Actualitzada 23/10/2023 a les 10:57

Tarragona tindrà una nova cita amb la perspectiva de gènere en l'àmbit de la cultura i es farà, des de l'Ajuntament, amb la voluntat d'escoltar i conèixer exemples de dones referents en aquest sector, al mateix temps que per recollir propostes per la nostra ciutat. Així doncs, Anna Cabó, Maria Àngels Cabré, Eina Norandi i Patrícia Soley-Beltran; participaran de la jornada anomenada «La perspectiva de gènere en la cultura» del proper dijous dia 2 de novembre a les 18h al vestíbul del Teatre Tarragona. I ho faran de la mà de la periodista de Tarragona Ràdio, Laura Casas, en funció de moderadora.



D'una banda, se sentirà el testimoni d'Anna Cabó, que és la fundadora d'una petita empresa de Barcelona que des de 2015 treballa en la coordinació de projectes en matèria de polítiques d'igualtat de gènere i diversitat, atenent a les necessitats de cada cas, com la comunicació no sexista o protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament. També parlarà Maria Àngels Cabré, membre de l'Observatori Cultural de Gènere que des del 2013 vetlla per la paritat en el món cultural i vol ser un fòrum de reflexió, debat i acció al voltant de les dones que treballen en els diversos àmbits de la cultura a Catalunya.Les altres dues ponents son d'una banda Elina Norandi, doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i Màster en Estudis de la Dona a Douda, Centre d'Investigació de Dones (UB) i alhora professora a la Llotja i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre perspectiva de gènere, entre d'altres. I d'altra banda, Patrícia Soley-Beltran, Doctora en Sociologia del gènere per la Universitat d'Edimburg, consultora independent de gènere i autora, entre d'altres de la publicacióper l'Ajuntament de Barcelona.Aquesta jornada de reflexió està emmarcada en el procés participatiu de la fase d'anàlisi i de diagnosi per al desenvolupament i presentació del Pla Estratègic Tarragona Cultura, que vol abordar qüestions comunes als diferents àmbits i disciplines artístiques, associatives i professionals i on es tractaran nombrosos temes que de manera transversal sempre coincideixen amb la cultura. Aquesta primera jornada, d'accés lliure, com les altres que s'aniran desenvolupant posteriorment al llarg de l'any vinent, tindrà una primera part amb una taula rodona de les ponents i una segona part amb debat amb els i les assistents, on es recolliran propostes per incorporar al Pla.Hi haurà disponible el servei de canguratge municipal, que des de la conselleria d'Igualtat s'ofereix per tal de facilitar la participació a totes les persones interessades, així com un servei per seguir la jornada per part de persones amb diversitat auditiva, amb la presència d'una intèrpret de llenguatge de signes.