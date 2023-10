Segons la CUP el PSC ha reconegut que Inipro podria formar part del seu modus operandi habitual

Els anticapitalistes afirmen que l'Ajuntament revela irregularitats administratives en el decret per la retirada del cas Inipro

La CUP de Tarragona, que fa poc ha rebut formalment l'escrit presentat per l'Ajuntament de Tarragona comunicant la seva renúncia com a acusació particular en el cas d'INIPRO, ha presentat escrit davant la Sala que porta la causa perquè efectuï «el correspondent requeriment a l'Ajuntament de Tarragona per tal que informi quines són les actuacions administratives no correctes de les quals és coneixedor l'Ajuntament de Tarragona».



Laia Estrada i Eva Miguel així ho han explicat en una roda de premsa aquest migdia fent referència al decret de l'Ajuntament en el qual, segons la formació independentista, es reconeixen «possibles actuacions administratives no correctes efectuades per alguns dels seus responsables de l'Institut Municipals de Serveis Socials de Tarragona,(...)» i afegeixen que «(...) pel que fa al reconeixement de despeses en relació a les quals no s'ha seguit el procediment de contractació adequat, no és una excepció, sinó que es va repetint en el temps com a conseqüència de la dificultat dels procediments de contractació i la necessitat de prestació de serveis».Des de la CUP consideren que aquestes afirmacions novedoses, en les quals l'Ajuntament de Tarragona manifestaria ser coneixedor dels fets que han de ser enjudiciats, «són un escàndol i que podríem estar davant d'un modus operandi instaurat i que com a mínim s'haurien d'investigar».Finalment Estrada i Miguel han insistit en la gravetat de la retirada de l'acusació per part de Viñuales, qui quan era portaveu de Ciutadans va arribar a afimar, en relació al cas INIPRO, que «tots els indicis apunten a un finançament irregular del PSC». Per als anticapitalistes el PSC estaria utilitzant la institució municipal en benefici del partit, ja que l'Ajuntament ostentava la condició de part perjudicada i el PSC consta com a acusat com a persona jurídica en aquest procediment.