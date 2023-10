S'inicia el tractament contra tèrmits a Casa Castellarnau i Mercat del Fòrum

Els treballs de desinfecció a la casa senyorial han arribat tres anys després de la detecció d'aquests insectes a l'edifici

Durant l'estiu del 2020, després del desconfinament, es va detectar la presència de tèrmits a la Casa Castellarnau. Tres anys han hagut de passar perquè una empresa de control de plagues realitzi un procés de desinfecció en aquest històric edifici de la ciutat construït a inicis del segle XI. Durant les darreres setmanes, l'empresa Anticimex 3D Sanidad Ambiental SAU ha començat el tractament de tèrmits a la Casa Castellarnau, així com a l'antic edifici del Mercat del Fòrum, on l'anterior govern municipal de l'Ajuntament de Tarragonatambé va descobrir la presència d'aquests insectes.

La companyia encarregada de realitzar aquesta tasca és la mateixa a la qual se li va adjudicar, a principis del 2021, el servei de tractament de la plaga de tèrmits del Palau Municipal, per un import de 159.271,09 euros (IVA inclòs). El darrer semestre del 2022, el departament de Neteja va proposar una modificació del contracte, arran dels resultats que va presentar l'empresa Ambient Servei SL de l'anàlisi de patologies de la fusta de la Casa Castellarnau. L'estudi tècnic exposava que s'havia trobat activitat de tèrmit subterrani a les plantes 1,2 i 3, i que, en ser un edifici públic en ús, «cal fer tractament biorracional amb esquers d'inhibidor del creixement, un posterior tractament químic i, si cal, substituir els elements del fustam degradats».

D'altra banda, també es va detectar la presència, el 5 d'octubre del 2022, es va realitzar una inspecció tècnica per part d'especialistes en insectes que es nodreixen de la fusta a l'edifici municipal del Mercat del Fòrum i també hi van detectar la presència de tèrmits. No va ser fins al 28 d'abril del 2023, poc abans de les eleccions, que l'òrgan competent va aprovar la modificació del contracte adjudicat a Anticimex 3D Sanidad Ambiental SAU per incloure el tractament de tèrmits a la Casa Castellarnau i al Mercat del Fòrum, per un import de 24.438 euros, més 5.131,98 euros. Els treballs de desinfecció ja s'estan duent a terme i han d'estar finalitzats al maig del 2026, que era la data límit estipulada per al Palau Municipal.



No és la primera vegada

Aquest no és el primer cop que la Casa Castellarnau se sotmet a un control de plagues. L'agost del 2018, diversos mobles que hi havia a l'interior de la casa senyorial van ser objecte d'un tractament per alliberar-los del corcó. Així, es va embolcallar el mobiliari per aplicar-hi directament productes químics. El procés que s'està duent a terme actualment no és tan intrusiu, ja que s'està utilitzant un sistema de trampes amb esquers, que també és molt efectiu. Per al govern és una acció prioritària, ja que els tèrmits han estat afectant l'estructura de fusta de l'immoble. Fonts municipals apunten que la intenció de cara a l'any vinent és, a banda de continuar controlant la plaga, reforçar l'edifici.