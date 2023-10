Quatre entitats hauran de compartir el local de l'avinguda d'Andorra, 15

L'Ajuntament de Tarragona va rebre fins a 23 sol·licituds per ocupar aquest espai, que antigament va ser la seu de l'Associació de Veïns Tarraco

Actualitzada 22/10/2023 a les 19:49

Fins a 23 entitats van participar en la convocatòria que va impulsar l'Ajuntament de Tarragona per a la cessió d'ús del local municipal ubicat al número 15 de l'avinguda d'Andorra. El consistori, que ja ha estudiat totes les sol·licituds, ha determinat que l'espai haurà de ser compartit per quatre entitats, donades les seves dimensions –215 metres quadrats–. Ja hi ha una resolució final sobre quins ens ocuparan l'antiga seu de l'Associació de Veïns Tarraco, però els noms encara no han transcendit. I és que l'Ajuntament ha de contactar abans amb les entitats beneficiàries per confirmar si continuen interessades a utilitzar aquest local de manera compartida.

El passat mes de març, el consistori va aprovar la nova ordenança reguladora de la cessió temporal d'ús de locals a entitats sense ànim de lucre. Arran d'això, es va obrir una primera convocatòria de tres locals buits. El de l'avinguda d'Andorra és el que més interès ha despertat, ja que és el més proper al centre de la ciutat i és el més gran. Els altres dos, que estan situats al número 114 de l'avinguda de Sant Salvador i a l'edifici Europa de Sant Pere i Sant Pau, van rebre sis sol·licituds cadascun, tot i que estaran ocupats per una sola entitat.

Des de l'Ajuntament es destaca que la demanda de locals de titularitat municipal és molt superior al nombre d'equipaments disponibles, de manera que es fomenta i prioritza el seu ús conjunt o compartit. Així, amb la cessió del local de l'avinguda d'Andorra a quatre entitats, el consistori vol optimitzar els recursos municipals i generar dinàmiques de cooperació i coordinació entre diferents agrupacions que han de ser d'àmbit social, cultural, esportiu, científic, tecnològic o de naturalesa anàloga, sempre en benefici dels interessos de la ciutat.



Cessió de quatre anys

El termini màxim de durada de la cessió és de quatre anys, a comptar des de la data de l'atorgament de l'autorització. Excepcionalment, la durada podrà ampliar-se mitjançant una pròrroga, sense que la durada total pugui excedir a la del termini inicial.