«La localització de pacients quirúrgics millora l'angoixa de les famílies»

L'Hospital Joan XXIII ha implementat un nou sistema per seguir el transcurs de les operacions

Actualitzada 22/10/2023 a les 19:14

Des de fa quatre mesos, els serveis quirúrgics de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona utilitzen un sistema de geolocalització de pacients que millora tant l'eficiència de les operacions com l'atenció a les famílies.

«Quan ingressa un pacient, se l'adjudica un codi i una polsera codificada que, mentre la persona es mou pel centre, envia senyals als receptors que estan repartits pels passadissos, les habitacions i els quiròfans», explica la doctora Helena Ascaso, sotsdirectora dels Serveis Quirúrgics. Aquestes senyals s'associen al codi de la persona ingressada i indiquen en tot moment en quina fase de la intervenció es troba. «Les famílies reben per SMS el codi i poden consultar sobre el pacient a les pantalles que tenim repartides pel centre o a través de l'aplicació Familiars HJ23», exposa Ascaso. L'Hospital va començar a utilitzar aquest servei de forma escalonada i aplicant-lo a les cirurgies programades, però els efectes positius ja s'han fet palesos. «Quan estàs fent una cirurgia, molts cops no pots estar pendent de la família i dir-li com va l'operació», diu Ascaso.

Informació en temps real

«Ara, sense que haguem de fer res, ja els hi arriba tota la informació en temps real», explica. La sotsdirectora afirma que «l'angoixa» de l'espera dels familiars es fa molt més lleugera. «Podrien anar a casa perfectament i seguir l'operació», expressa Ascaso. «A vegades vas a avisar-los i et diuen que ja ho saben per l'aplicació.Qui l'ha provat, ha acabat molt content per l'experiència», diu.

El nou sistema no només millora l'atenció a les famílies, sinó també l'eficiència dels treballs del personal sanitari. S'ha creat una aplicació específica pels zeladors i el personal de neteja que, amb el mateix sistema, reben avisos de les operacions. «Els hi arriba un avís directe sobre a quina habitació han d'anar i millora l'eficiència dels treballs». La forma de registre és semiautomàtica i, per tant, «podem saber el temps mitjà per intervenció.Abans tot ho fèiem manualment, però ara tot es registra en temps real i ens ajuda a programar de millor forma les operacions», explica Ascaso.

De cara al futur, l'intenció dels Serveis Quirúrgics del centre tarragoní és poder ampliar el sistema a les cirurgies d'urgència. «Ara no ho fem perquè la situació és d'emergència, però estem buscant la forma d'aplicar-lo perquè segurament són les famílies que més ho necessiten», conclou Ascaso.