La construcció de nous habitatges cau un 36% a Tarragona i l'Ebre

A la ciutat de Tarragona només s'inicien cinc habitatges en la primera meitat d'any, un 83% menys que el 2022

Actualitzada 23/10/2023 a les 14:38

Compravenda d'habitatges

La construcció de nous habitatges al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'ha frenat en el primer semestre de l'any. Els 383 habitatges començats representen un 36% menys que el mateix període de l'any 2022, quan van ser 602. Aquesta xifra s'agreuja a la comarca del Tarragonès on la davallada ha estat del 65%, amb 48 habitatges en construcció, i sobretot a la ciutat de Tarragona, on només se n'han començat 5, un 83% menys que els primers sis mesos de l'any passat. El nombre d'habitatges acabats en el primer semestre ha sigut de 437 al Camp i l'Ebre (-51%), 158 al Tarragonès (-64%), i 11 a la ciutat de Tarragona (-95%). Les dades s'han conegut en una jornada de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank aquest dilluns.Sobre les dades de producció d'habitatges en l'àmbit del Camp de Tarragona en els sis primers mesos d'enguany destaca Cambrils (Baix Camp) amb 89 habitatges començats, Calafell (Baix Penedès) amb 59 i el Vendrell amb 28. Pel que fa a habitatges acabats la ciutat amb millors xifres és Reus amb 85 immobles, seguit de Cambrils amb 47, Vila-seca amb 46 i Roda de Berà amb 44 (Tarragonès). Per comarques, el Tarragonès ha registrat 48 habitatges començats i 158 acabats, el Baix Camp 143 habitatges començats i 175 acabats, i el Baix Penedès amb 111 habitatges iniciats i 52 acabats.D'altra banda, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre les compravendes durant el primer semestre de 2023 es mantenen estables, amb 1.133 transaccions de compra d'habitatge nou, un 1% superior al mateix període de l'any anterior. D'habitatge de segona mà, es van fer 794 transaccions, un 12% menys que l'any anterior.A la comarca del Tarragonès, amb 511 transaccions de compra d'habitatge nou i 2.156 transaccions d'habitatge usat, la compravenda va créixer un 5% i un 6%, respectivament. Finalment, a la ciutat de Tarragona, s'han fet 265 transaccions de compra d'habitatge nou, un 28% d'increment, i 794 transaccions de compra d'habitatge utilitzat, un decreixement del 12%. La jornada de l'APCE i CaixaBank a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona ha comptat amb nombrosos representants de promotores i constructores de la regió.