Els pastissers mantenen els preus dels panellets, tot i la inflació

L'encariment dels costos de producció no influirà en el preu perquè les tarifes de la fruita de closca s'han estabilitzat

Actualitzada 22/10/2023 a les 19:12

S'acosta la Castanyada, festa de menjar castanyes, però també panellets. Els pastissers de Tarragona afronten la setmana gran d'aquest producte en una campanya on els preus s'estancaran després d'anys de pujades.

El panellet de pinyó rondarà els 60 euros el quilo. «El preu del pinyó ha abaixat lleugerament i els preus es mantindran semblants als de l'any passat», diu Josep Gonzalez, de la Pastisseria Conde i president del Gremi d'Artesans Pastissers de Tarragona. El preu de l'ametlla també s'ha estabilitzat. «Que no apugin els preus dels fruits de closca de cara a la Castanyada ja és un gran què», expressa Marc Margalef, de la Pastisseria Montserrat. Antoni Teuler, de la Pastisseria Trill, hi coincideix i assegura que «mantindrem els preus de l'any passat».

Tot i això, els costos de producció han augmentat. D'una banda, per l'increment del preu de la llum. «El forn sempre ha d'estar molt calent i les factures es disparen», explica Margalef. De l'altra, els productes làctics, el sucre o els ous també s'han encarit. «En general, estem parlant d'una pujada d'un 40%. Ens hem d'estrènyer el cinturó», diu Gonzalez. «Intentem que els sobrecostos no perjudiquin el client», conclou Teuler.

Els pastissers apunten que l'octubre amb temperatures càlides també pot influir a les vendes. «Quan fa calor, en venem menys», diu Margalef. Teuler hi coincideix: «És una menja que és més de fred». González també hi està d'acord: «És una llàstima no poder gaudir de la festa amb aquell fred gelat». Tot i això, assegura que enguany avançarà la producció. «Jo soc molt tradicional i sempre esperava al darrer cap de setmana», diu. «Però la gent ja fa dues setmanes que me'n demana i ja he anat preparant per, a partir de demà, tenir-ne», explica González. La Pastisseria Montserrat ja fa dies que n'ofereix de pinyons. «Des de dijous passat tinc ja panellets de pinyó, però d'altres sabors no en tindré fins al cap de setmana perquè, com a molt, els pots tenir a l'aparador dos dies i t'arrisques a què et sobri la meitat», diu Margalef. «A partir del divendres, nosaltres ja tindrem de tots els gustos», explica Teuler.



La producció total varia segons la pastisseria, però es calcula que de mitjana cada forn farà uns 60 quilos de massapà. Com de costum, el de pinyons és el rei de la festa, però els d'altres sabors cada cop van guanyant terreny. «Venem molt el de Chartreuse», explica Teuler. «El de coco i rovell d'ou tenen molt d'èxit», diu Margalef. «De xocolata i de coco cada cop en venem més», exposa Gonzalez. Tot i això, Teuler indica que «si no tens de pinyó a l'aparador, no vens dels altres sabors». El quilo de panellets variats rondarà els 50 euros.

Els pastissers també fan pinya per continuar mantenint la tradició i el producte. «Hem de defensar la Castanyada i el panellet, que són les tradicions del país», afirma Gonzalez. «La Castanyada és una festa que mai falla», diu Margalef. El president del gremi assegura que els pastissers artesans ajuden a perpetuar aquestes tradicions, tot i que «cada cop en quedem menys». «Ens estem morint i no ho podem permetre. Hem de continuar lluitant», conclou Gonzalez.