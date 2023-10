157 persones s'incorporen des d'avui a un lloc de treball fix a Correus a Tarragona

Els nous treballadors realitzaran funcions de repartiment a l'àmbit urbà i rural, tasques logístiques i d'atenció al client a oficines

Actualitzada 23/10/2023 a les 12:20

Avui ha començat la incorporació a Correus de les 157 persones que han obtingut llocs fixos operatius a Tarragona per fer tasques de repartiment motoritzat i a peu, places en carteries urbanes i serveis rurals, a més d'agents de classificació en centres logístics i professionals d'atenció al client a oficines.Aquesta nova cobertura de places fixes, que ha suposat la major oferta d'ocupació de Correus en dècades, procedeix de la convocatòria conjunta que va incloure els llocs corresponents a la taxa de reposició del 2020 (1.254 llocs), la taxa de reposició del 2021 (2.123 llocs), així com la tercera fase del Pla d'Estabilització de 2018 (2.000 llocs) i el procés d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat d'ocupació pública (2.380 llocs ).Les proves d'accés d'aquesta convocatòria, celebrades el 7 de maig passat, van convocar més de 84.000 persones que es van donar cita a 44 seus ubicades a 28 províncies de tota la geografia espanyola i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, cosa que reflecteix el reconeixement de Correus com a ocupadora de qualitat i la seva valoració com una empresa atractiva per treballar, que ofereix oportunitats per aconseguir ocupació estable i desenvolupar una carrera professional sòlida. Recentment la companyia ha estat reconeguda, per segon any consecutiu, amb el Premi Randstad a l'empresa més atractiva per treballar del sector logístic a Espanya i se situa al top 10 dels InfoJobs Awards.Cal destacar que des del 2018, any en què l'empresa va assolir l'acord pluriennal amb les organitzacions sindicals CCOO, UGT, CSIF i Sindicat Lliure, s'han incorporat més de 15.487 empleats fixos a la seva plantilla, en el marc del procés de consolidació de locupació temporal i del pla destabilització de locupació.Amb la incorporació d'aquests nous professionals operatius, Correos segueix apostant per la creació d'ocupació estable com a millor garantia per oferir nous productes i serveis, tant d'administracions públiques com d'empreses privades, i facilitar la vida a tota la ciutadania.