'París 70', de Dani Feixas, 'Tonsen', de Mads Koudal, i 'To bird or not to bird', de Martín Romero, premiats al FICVI

El festival de curts de Vila-seca també reconeix 'Sushi', d'Iván Morales

Actualitzada 22/10/2023 a les 20:25

El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICV) ha tancat la seva vuitena edició aquest diumenge amb l'entrega de premis a les millors produccions que s'han pogut veure al certamen. L'osonenc Dani Feixas s'ha imposat amb París 70 al Premi Goya, que preselecciona l'obra per als premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. Segons ha informat el certamen, és una comèdia que es planteja si les petites mentides són una solució per al patiment o si és millor dir sempre la veritat. Tonser, del danès Mads Koudal, ha rebut el Premi Internacional al Millor Curtmetratge de Ficció i el Premi Internacional a Millor Curtmetratge d'Animació ha estat per a To bird or not to bird de Martín Romero.