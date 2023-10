La Torre Vella de Salou acull una exposició de l'artista Barra Nogueras

Estarà formada per prop d'una seixantena d'olis d'estil, i es podràn visitar fins el proper dia 9 de desembre

La Torre Vella de Salou acull fins al pròxim dia 9 de desembre una exposició de l'artista navarresa, establerta a Salou de fa molts anys, Maria Luisa Barra Nogueras. Es tracta d'un conjunt de 59 olis realistes que recullen part de la seva obra. Les peces, de colors suaus i lluminosos, giren entorn de les temàtiques més freqüents de Barra Nogueras: les flors, els paisatges, el mar i la dona de l'Índia. La mostra es pot visitar de dilluns a dissabte, de 18 a 21 hores, amb entrada gratuïta però aforament limitat.



L'obra de Nogueras ha viatjat a col·leccions privades de països com Estats Units, Austràlia, Itàlia, l'Índia i Tailàndia, entre altres. Així mateix, els seus dibuixos apareixen en obres literàries i en revistes i catàlegs nacionals d'art, com Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del siglo XX, de Fórum Artis.L'alcalde de Salou, Pere Granados, va enaltir el treball de l'autora, així com la seva sensibilitat i capacitat per reflectir l'ànima de les obres i la vida pròpia de les imatges. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Julia Gómez, va destacar la condició de salouenca de l'artista, convertint-la en un referent del talent local.