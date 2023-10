El Meteocat avisa de l'acumulació demà de pluja, vent fort i mala mar

La borrasca Bernard afectarà el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre

Actualitzada 22/10/2023 a les 13:35

El servei meteorològic Meteocat ha llançat avui un avís davant la previsió que demà es registrin pluja intensa, fort vent i mala mar a bona part del territori.El Meteocat ha comunicat per a diumenge a la tarda un avís taronja per acumulació de pluja, de fins a cent litres per metre quadrat en 24 hores, a les comarques pirinenques de l'Alta Ribargorça, Pallars Sobirà i Pallars Jussà. Aquest servei assenyala també que a partir del migdia es poden produir pluges febles o moderades al litoral i prelitoral sud.Per demà dilluns hi ha avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, que pot anar acompanyada en la majoria dels casos de fang, a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallar Jussà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt Empordà, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. El Meteocat també ha llançat avisos per mala mar a la costa central i gironina, i de situació meteorològica de perill per vent.Davant d'aquest escenari, Protecció Civil ha activat, a nivell de prealerta, el pla de prevenció VENTCAT a partir de mitjanit d'avui i fins demà migdia, per vents al sud a Pirineu i Pre-Pirineu, que poden arribar a superar els 25 m/s. També ha activat el PROCICAT per a controlar l'onatge del mar des del Garraf a l'Alt Empordà, des de mitjanit d'avui i tot el dia de demà.