Un jutjat de Tarragona investiga Cristóbal Montoro per pressions a Hisenda

El jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat cerca si l'exministre va afavorir empreses gasístiques

Actualitzada 19/10/2023 a les 19:55

El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona investiga si els membres del despatx Equip Econòmic (EE), que va fundar el 2006 l'exministre del Partit Popular Cristóbal Montoro, va utilitzar les seves «influències» entre alts càrrecs i funcionaris del Ministeri d'Hisenda per beneficiar els seus clients. Rubén Rus Vela, titular del jutjat tarragoní, comanda la investigació, que compta amb la participació de la Fiscalia Anticorrupció, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. La inspecció va arrencar després que es descobrissin diversos correus electrònics de manera casual en un altre procediment judicial obert el 2017. Tot plegat arran d'una denúncia que s'hauria presentat el març d'aquell any.Els membres del despatx Equip Econòmic van exercir càrrecs «al més alt nivell» del govern espanyol i autonòmics, i van «crear una xarxa d'influències sobre alts càrrecs i funcionaris del Ministeri d'Hisenda per a l'obtenció de beneficis fiscals a favor de les esmentades societats gasístiques, mitjançant modificacions legislatives que comportaven la rebaixa de l'impost elèctric per a aquestes empreses». Les indagacions apunten que les quantitats obtingudes «per aquests serveis per la seva quantia i buit valor jurídic són les comissions encobertes per a la consecució de les reformes legislatives preteses».La fiscalia ja va obrir una investigació sobre el cas el 2017, però es va acabar arxivant. Aquesta causa està relacionada amb una altra que va arxivar el jutjat d'instrucció número 22 de Madrid l'any 2019. Aquest també apuntava la mateixa consultoria per presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i falsificació de document mercantil. Sobre el cas arxivat, que va arrencar arran d'una querella presentada per Anticorrupció en relació amb una adjudicació que li hauria donat el Consell Superior de la Cambra de Comerç, l'exministre del PP va explicar que quan va deixar la consultoria encara no s'havia contractat cap administració.Segons fonts consultades per, la causa investigada ara pel jutjat tarragoní és la mateixa sobre la qual la Fiscalia Anticorrupció va fer una junta el 26 de setembre passat per avalar el criteri d'Alejandro Luzón, fiscal cap de la Fiscalia Anticorrupció, per dirigir l'organisme. Luzón, segons les fonts, es va oposar a celebrar una sèrie d'indagacions que la fiscal del cas arxivat el 2019, Carmen García Cerdá, volia dur a terme.